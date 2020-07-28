В ВОЗ опровергли сезонность коронавируса: Это одна большая волна

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила о внесезонности коронавируса. По словам специалиста, этим инфекция отличается от обычного гриппа.

В ходе недавнего брифинга эксперт рассказала, что люди во многих странах соотносят COVID-19 со временем года, что является грубой ошибкой. На самом деле новый вирус не зависит от теплой или холодной погоды.

Харрис призвала отказаться от употребления в речи сочетания "вторая волна коронавируса". "Это одна большая волна. Она будет усиливаться и ослабевать", – цитирует представителя ВОЗ газета Independent.

Специалист отметила, что сейчас людям необходимо соблюдать правила безопасности и не терять бдительности. В противном случае это может привести к ускорению распространения COVID-19.

Ранее глава организации Тедрос Гебрейесус сообщил об усилении пандемии. За последние две недели число зараженных коронавирусом в мире выросло в два раза. Инфекцию обнаружили более чем у 16 миллионов человек.

По состоянию на 28 июля лидером по количеству больных являются Соединенные Штаты. В стране зарегистрировали 4,4 миллиона случаев. За ними следуют Бразилия и Индия с 2,4 и 1,5 миллиона инфицированных соответственно.

Россия находится на четвертом месте. Коронавирус подхватили 823 тысячи жителей страны. Массовая вакцинация от COVID-19 в стране начнется не раньше 2021 года, сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев.