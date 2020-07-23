Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 июля 2020 года

Премьер-министр Михаил Мишустин надеется, что Россия получит вакцину от коронавируса осенью. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



За последние сутки выявлено 5 862 зараженных коронавирусом в России. С начала эпидемии инфекцию подхватили свыше 789 тысяч человек, из них более 572 тысяч выздоровели. Зафиксировано 12 745 летальных случаев.



Премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду, что Россия получит надежную вакцину от коронавируса осенью. По его словам, четыре отечественные вакцины доказали свою безопасность, еще две находятся на конечном этапе испытаний. Российские разработки будут востребованы и за границей, уверен глава правительства.

Академик РАН Виталий Зверев заявил, что первая волна коронавируса продолжится, пока не переболеет большинство населения. Карантинные меры уже не имеют смысла, считает ученый.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире выявлен у 14,95 миллиона человек. Скончались более 616 тысяч человек. В США зафиксировано 3,9 миллиона случаев, в Бразилии – 2,15 миллиона.

Италия победила эпидемию коронавирусу, но пока не находится в полной безопасности, заявил глава Минздрава Роберто Сперанца. Последние месяцы были самыми тяжелыми для страны после Второй мировой войны, добавил он.

Коронавирус в Москве

Заболели – 235 363

Умерли – 4 350

Выздоровели – 172 939

Коронавирус в России

Заболели – 789 190

Умерли – 12 745

Выздоровели – 572 053

Коронавирус в мире

Заболели – 14 530 990

Умерли – 607 380

Выздоровели – 7 490 833

Статистика коронавируса в России и мире на 23 июля 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 235 363 4 350 172 939 Россия 789 190 12 745 572 053 США 3 900 534 126 670 1 276 059 Весь мир 14 950 990

616 380

7 690 833



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