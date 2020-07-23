Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 июля 2020 года

За последние сутки выявлено 5 862 зараженных коронавирусом в России. С начала эпидемии инфекцию подхватили свыше 789 тысяч человек, из них более 572 тысяч выздоровели. Зафиксировано 12 745 летальных случаев.
Премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду, что Россия получит надежную вакцину от коронавируса осенью. По его словам, четыре отечественные вакцины доказали свою безопасность, еще две находятся на конечном этапе испытаний. Российские разработки будут востребованы и за границей, уверен глава правительства.
Академик РАН Виталий Зверев заявил, что первая волна коронавируса продолжится, пока не переболеет большинство населения. Карантинные меры уже не имеют смысла, считает ученый.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире выявлен у 14,95 миллиона человек. Скончались более 616 тысяч человек. В США зафиксировано 3,9 миллиона случаев, в Бразилии – 2,15 миллиона.
Италия победила эпидемию коронавирусу, но пока не находится в полной безопасности, заявил глава Минздрава Роберто Сперанца. Последние месяцы были самыми тяжелыми для страны после Второй мировой войны, добавил он.
Коронавирус в Москве
Заболели – 235 363
Умерли – 4 350
Выздоровели – 172 939
Коронавирус в России
Заболели – 789 190
Умерли – 12 745
Выздоровели – 572 053
Коронавирус в мире
Заболели – 14 530 990
Умерли – 607 380
Выздоровели – 7 490 833
Статистика коронавируса в России и мире на 23 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|235 363
|4 350
|172 939
|Россия
|789 190
|12 745
|572 053
|США
|3 900 534
|126 670
|1 276 059
|Весь мир
|14 950 990
|616 380
|7 690 833
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