Мишустин назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду, что Россия получит надежную вакцину от коронавируса этой осенью. Глава правительства выступает с отчетом в Госдуме.

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Четыре отечественные вакцины доказали свою безопасность, а две находятся на финальной стадии испытаний, заявил премьер-министр. Он выразил надежду, что российское лекарство от COVID-19 будет готово к использованию осенью этого года. Мишустин уверен, что отечественные разработки будут востребованы не только в нашей стране, но и за рубежом.



В понедельник в Минобороны сообщили о готовности первой российской вакцины от коронавируса. Испытания завершены, участвовавшие в них добровольцы выписаны – они чувствуют себя хорошо и получили иммунитет к инфекции, отметили в военном ведомстве.

Ранее в Минздраве назвали перспективными 17 российских препаратов. Все они вырабатывают у испытуемых иммунитет к коронавирусу, отмечены легкие побочные эффекты, но угрозы здоровью нет.

Как отмечали в Центре эпидемиологии имени Гамалеи, российская вакцина от коронавируса пройдет регистрацию к середине августа. После этого можно организовать ее массовое производство.

По подсчетам специалистов, до конца года может быть выпущено около 200 миллионов доз вакцины. Треть будет производиться на российских мощностях, остальной объем – за границей.

Между тем некоторые ученые считают, что вакцина может и не понадобиться. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков указал на то, что все больше россиян получают иммунитет к коронавирусу естественным путем. Он напомнил о словах мэра Москвы Сергея Собянина, который заявил, что защита от инфекции есть у 60% жителей столицы.

Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 5 842 человек. За время эпидемии заразились 783 тысячи наших сограждан, из них 562 тысячи выздоровели, остальные проходят лечение.