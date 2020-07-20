Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 июля 2020 года

Число зараженных коронавирусом в России превысило 771 тысячу, из них более 550 тысяч вылечились. За последние сутки выявлено 6 109 инфицированных. За время эпидемии умерли 12 342 пациента.
Участники клинических испытаний вакцины от коронавируса чувствуют себя хорошо – те, кто выписался, и кто еще находится под присмотром врачей. Об этом сообщил сотрудник Сеченовского медицинского университета Вадим Тарасов.
День Города будет первым фестивалем после эпидемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, вероятность того, что праздник пройдет по расписанию в начале сентября, очень высока.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 14,3 миллиона человек. Скончались более 603 тысяч. В США зафиксировано 3,7 миллиона инфицированных, в Бразилии два миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 232 954
Умерли – 4 285
Выздоровели – 170 180
Коронавирус в России
Заболели – 765 437
Умерли – 12 247
Выздоровели – 546 863
Коронавирус в мире
Заболели – 14 340 990
Умерли – 603 380
Выздоровели – 7 390 833
Статистика коронавируса в России и мире на 20 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|232 954
|4 285
|170 180
|Россия
|765 437
|12 247
|546 863
|США
|3 710 534
|125 670
|1 196 059
|Весь мир
|14 340 990
|603 380
|7 390 833
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