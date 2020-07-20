Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 июля 2020 года

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что коронавирус не помешает празднованию Дня города – он пройдет в начале сентября по расписанию. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".



Число зараженных коронавирусом в России превысило 771 тысячу, из них более 550 тысяч вылечились. За последние сутки выявлено 6 109 инфицированных. За время эпидемии умерли 12 342 пациента.



Участники клинических испытаний вакцины от коронавируса чувствуют себя хорошо – те, кто выписался, и кто еще находится под присмотром врачей. Об этом сообщил сотрудник Сеченовского медицинского университета Вадим Тарасов.

День Города будет первым фестивалем после эпидемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, вероятность того, что праздник пройдет по расписанию в начале сентября, очень высока.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 14,3 миллиона человек. Скончались более 603 тысяч. В США зафиксировано 3,7 миллиона инфицированных, в Бразилии два миллиона.

Коронавирус в Москве

Заболели – 232 954

Умерли – 4 285

Выздоровели – 170 180

Коронавирус в России

Заболели – 765 437

Умерли – 12 247

Выздоровели – 546 863

Коронавирус в мире

Заболели – 14 340 990

Умерли – 603 380

Выздоровели – 7 390 833

Статистика коронавируса в России и мире на 20 июля 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 232 954 4 285 170 180 Россия 765 437 12 247 546 863 США 3 710 534 125 670 1 196 059 Весь мир 14 340 990

603 380

7 390 833



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