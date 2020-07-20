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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 июля 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 июля 2020 года

Новости коронавируса в России и мире. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что коронавирус не помешает празднованию Дня города – он пройдет в начале сентября по расписанию. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 771 тысячу, из них более 550 тысяч вылечились. За последние сутки выявлено 6 109 инфицированных. За время эпидемии умерли 12 342 пациента.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Участники клинических испытаний вакцины от коронавируса чувствуют себя хорошо – те, кто выписался, и кто еще находится под присмотром врачей. Об этом сообщил сотрудник Сеченовского медицинского университета Вадим Тарасов.

День Города будет первым фестивалем после эпидемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, вероятность того, что праздник пройдет по расписанию в начале сентября, очень высока.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 14,3 миллиона человек. Скончались более 603 тысяч. В США зафиксировано 3,7 миллиона инфицированных, в Бразилии два миллиона.

Коронавирус в Москве

Заболели – 232 954

Умерли – 4 285

Выздоровели – 170 180

Коронавирус в России

Заболели – 765 437

Умерли – 12 247

Выздоровели – 546 863

Коронавирус в мире

Заболели – 14 340 990

Умерли – 603 380

Выздоровели – 7 390 833

Статистика коронавируса в России и мире на 20 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва232 9544 285170 180
Россия765 43712 247546 863
США3 710 534125 6701 196 059
Весь мир14 340 990
603 380
7 390 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 20 июля 2020, 06:00

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