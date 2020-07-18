Назван неожиданный ранний симптом коронавируса

Недавно Министерство здравоохранения России предупреждало жителей страны, что одним из возможных симптомов коронавируса может быть поражение кожи. У пациентов с COVID-19 проявлялись дерматозы и кожные сыпи.
Такие недуги разделили на семь групп: ангииты, папуло-сквамозные сыпи и розовый лишай, токсидермии, крапивница, инфекционные эритемы и кореподобные сыпи, папуло-везикулезные высыпания по типу милиарии и эккринной потницы, а также артифициальные поражения.
Теперь с похожим заявлением выступили испанские ученые. Согласно опубликованным в интернете результатам исследования, 29% наблюдаемых пациентов жаловались на сыпь во рту. Поэтому стали считать, что такие проявления могут быть симптомом COVID-19.
Уверенные выводы специалисты делать не спешат. Необходимо выяснить, насколько широко распространен симптом среди всех заразившихся. Исследования не могут проводиться свободно из-за требований техники безопасности, которые необходимо выполнять при контакте с подхватившим коронавирус человеком.
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