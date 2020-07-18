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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 июля 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 июля 2020 года

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Иммунитет к коронавирусу есть у 60% москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".
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В России за последние сутки коронавирус обнаружили у 6 406 человек. Всего в нашей стране было зафиксировано свыше 759 тысяч инфицированных, из них 539 тысяч уже вылечились. За время эпидемии умерли 12 123 пациента.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Иммунитет к коронавирусу сформировался у 60% жителей столицы, заявил мэр Сергей Собянин. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что этого хватит, чтобы инфекция перестала распространяться.

Необходимо возобновить международные перелеты, уверен Мурашко. В то же время он призвал к соблюдению ряда ограничений, включая социальное дистанцирование и обязательное тестирование на коронавирус.

В Хабаровске могут вернуть карантин. Такую рекомендацию дал Роспотребнадзор. С конца прошлой недели в городе не прекращаются акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

Коронавирусом в мире заразились более 13,84 миллиона человек, сообщают в Университете Джона Хопкинса. Скончались 590,8 тысячи. В США выявили 3,57 миллиона инфицированных, в Бразилии – два миллиона, в Индии – свыше миллиона.

Коронавирус в Москве

Заболели – 233 376

Умерли – 4 271

Выздоровели – 169 637

Коронавирус в России

Заболели – 759 203

Умерли – 12 123

Выздоровели – 539 373

Коронавирус в мире

Заболели – 13 340 990

Умерли – 579 380

Выздоровели – 7 110 833

Статистика коронавируса в России и мире на 18 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва232 3764 271169 637
Россия759 20312 123539 373
США3 5700 534125 6701 156 059
Весь мир13 840 990
590 880
7 2350 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 18 июля 2020, 00:01

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