Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 июля 2020 года

В России за последние сутки коронавирус обнаружили у 6 406 человек. Всего в нашей стране было зафиксировано свыше 759 тысяч инфицированных, из них 539 тысяч уже вылечились. За время эпидемии умерли 12 123 пациента.
Иммунитет к коронавирусу сформировался у 60% жителей столицы, заявил мэр Сергей Собянин. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что этого хватит, чтобы инфекция перестала распространяться.
Необходимо возобновить международные перелеты, уверен Мурашко. В то же время он призвал к соблюдению ряда ограничений, включая социальное дистанцирование и обязательное тестирование на коронавирус.
В Хабаровске могут вернуть карантин. Такую рекомендацию дал Роспотребнадзор. С конца прошлой недели в городе не прекращаются акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Коронавирусом в мире заразились более 13,84 миллиона человек, сообщают в Университете Джона Хопкинса. Скончались 590,8 тысячи. В США выявили 3,57 миллиона инфицированных, в Бразилии – два миллиона, в Индии – свыше миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 233 376
Умерли – 4 271
Выздоровели – 169 637
Коронавирус в России
Заболели – 759 203
Умерли – 12 123
Выздоровели – 539 373
Коронавирус в мире
Заболели – 13 340 990
Умерли – 579 380
Выздоровели – 7 110 833
Статистика коронавируса в России и мире на 18 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|232 376
|4 271
|169 637
|Россия
|759 203
|12 123
|539 373
|США
|3 5700 534
|125 670
|1 156 059
|Весь мир
|13 840 990
|590 880
|7 2350 833
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