Собянин заявил о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве

Коллективный иммунитет к коронавирусу сформировался у 60% москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее градоначальник говорил, что нового карантина в Москве с большой долей вероятности удастся избежать.



В столице естественной защитой от COVID-19 обладают 60% населения, рассказал Собянин. Он сравнил ситуации в Москве и Нью-Йорке: в самом большом городе США примерно такой же процент населения с иммунитетом к коронавирусу.



Сравнение с Нью-Йорком Собянин считает оправданным. Но там здравоохранение не справилось с нагрузкой, а в Москве пик был сглажен и растянулся на три месяца, приводит слова градоначальника РИА Новости.

Накануне в эфире радиостанции "Комсомольская правда" Собянин заявил, что Москва скорее всего избежит повторного введения карантина. Связанные с коронавирусом риски сохраняются, но с большой долей вероятности "жесткую вспышку" эпидемии удастся предотвратить.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что формирование иммунитета к коронавирусу у 50-60% населения позволит разорвать цепочку передачи инфекции. Такое количество людей с естественной защитой он назвал гарантией окончания эпидемии.

За последние сутки коронавирус в Москве выявлен у 575 человек. Это один из самых низких показателей с начала апреля.

Напомним, что карантин в Москве был введен в конце марта. С середины мая город начать отменять ограничительные меры.

Сейчас почти все заведения и учреждения столицы вернулись к работе. С 13 июля в городе отменено обязательное требование носить маски на улице. Закрытыми остаются кинотеатры, также действует запрет на проведение массовых мероприятий.