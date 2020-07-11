Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 июля 2020 года

За сутки коронавирус в России обнаружен у 6 635 человек, зафиксировано 174 летальных исхода. За время эпидемии выявлено свыше 713 тысяч инфицированных, 481,3 тысячи пациентов выздоровели, 11 017 умерли.
Вторая волна коронавируса в Москве в ближайшее время невозможна, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, у горожан сформировался иммунитет к инфекции.
Более точные цифры привела заммэра столицы Анастасия Ракова. Иммунитет к коронавирусу в настоящий момент имеют 21,7% москвичей. Постепенно темп иммунизации снижается. Ракова объяснила это уменьшением динамики заболеваемости в городе.
Россия начнет переговоры о возобновлении международного авиасообщения 15 июля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для этого в странах, в которые планируется начать перелеты, показатель прироста заражений коронавирусом должен быть не более 40 на 100 тысяч человек. Еще один критерий – прирост новых случаев не должен превышать 1% за последние две недели.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 12,3 миллиона человек. Скончались 555,9 тысячи. В США выявили 1,3 миллиона зараженных, в Бразилии – 1,75 миллиона, в Индии – 793 тысячи.
Коронавирус в Москве
Заболели – 228 000
Умерли – 4 087
Выздоровели – 163 093
Коронавирус в России
Заболели – 713 936
Умерли – 11 017
Выздоровели – 489 068
Коронавирус в мире
Заболели – 12 301 990
Умерли – 555 980
Выздоровели – 6 410 833
Статистика коронавируса в России и мире на 11 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|228 000
|4 087
|163 093
|Россия
|713 936
|11 017
|489 068
|США
|3 021 534
|123 670
|1 014 059
|Весь мир
|12 301 990
|555 980
|6 410 833
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