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Собянин высказался о вероятности второй волны коронавируса в Москве

Собянин высказался о вероятности второй волны коронавируса в Москве

Возможна ли вторая волна коронавируса в Москве? Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
В ближайшее время второй волны коронавируса в Москве не будет, уверен мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил о выработке у горожан коллективного иммунитета к инфекции.
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Собянин опроверг возможность второй волны эпидемии, во всяком случае, в ближайшее время. По его словам, у москвичей выработался коллективный иммунитет к инфекции. Это позволяет продолжать снимать ограничения, сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-24".

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Вторая волна коронавируса в Москве невозможна, говорил ранее вирусолог Павел Волчков. Согласно имеющимся данным, иммунитет к инфекции выработался уже у 40-60% жителей столицы, уверен специалист.

В многомиллионной Москве ежедневное число новых зараженных по 600-700 человек говорит о том, что у жителей столицы сформировался коллективный иммунитет, считает эксперт. В противном случае с открытием ресторанов и магазинов инфицированных было бы гораздо больше, уверен Волчков.

По его прогнозу, к концу августа заболеваемость в Москве сойдет на нет. К началу осени иммунитет от коронавируса выработается у 80-90% горожан, сказал специалист в интервью газете "Известия".

С 13 июля в Москве снимается еще ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Ношение маски на улице перестанет быть обязательным, откроются образовательные учреждения, театры, кинотеатры и концертные залы.

В России за последние сутки выявлено 6 635 зараженных коронавирусом. Из них в Москве – 637. Это один из самых низких показателей с начала апреля.

Автор: 10 июля 2020, 17:04

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