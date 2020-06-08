Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 июня 2020 года

Число зараженных коронавирусом в России превысило 460 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



Коронавирус в России обнаружен за последние сутки у 8 984 человек. С начала эпидемии выздоровели свыше 226 тысяч пациентов, 5 859 человек скончались.



Дальнейшее снятие ограничений в Москве пройдет в два этапа – 10 и 15 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Рассматривается вопрос о постепенном возобновлении работы кафе и парикмахерских, отмене графика прогулок. На финальном этапе будет ликвидирована пропускная система.

Введенные из-за коронавируса в Москве ограничения нужно снимать "более решительно", считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Условия для этого есть, заявил он в эфире НСН. Нерешительность в отмене ограничительных мер может привести к тяжелым последствиям для сферы культуры, уверен парламентарий.

В мире коронавирусом заразились 6,89 миллиона человек, 399,7 тысячи скончались. В Соединенных Штатах выявлено 1,9 миллиона заболевших, в Бразилии – 672 тысячи. Россия на третьем месте.

Коронавирус в Москве

Заболели – 195 017

Умерли – 2 919

Выздоровели – 102 714

Коронавирус в России

Заболели – 458 689

Умерли – 5 725

Выздоровели – 226 731

Коронавирус в мире

Заболели – 6 890 963

Умерли – 399 980

Выздоровели – 3 310 060

Статистика коронавируса на 7 июня 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 195 017

2 919 102 714 Россия 467 673 5 725 226 731 США 1 921 785 111 819 567 059 Весь мир 6 890 963

399 980

3 310 833



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