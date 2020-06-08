Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 июня 2020 года

Коронавирус в России обнаружен за последние сутки у 8 984 человек. С начала эпидемии выздоровели свыше 226 тысяч пациентов, 5 859 человек скончались.
Дальнейшее снятие ограничений в Москве пройдет в два этапа – 10 и 15 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Рассматривается вопрос о постепенном возобновлении работы кафе и парикмахерских, отмене графика прогулок. На финальном этапе будет ликвидирована пропускная система.
Введенные из-за коронавируса в Москве ограничения нужно снимать "более решительно", считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Условия для этого есть, заявил он в эфире НСН. Нерешительность в отмене ограничительных мер может привести к тяжелым последствиям для сферы культуры, уверен парламентарий.
В мире коронавирусом заразились 6,89 миллиона человек, 399,7 тысячи скончались. В Соединенных Штатах выявлено 1,9 миллиона заболевших, в Бразилии – 672 тысячи. Россия на третьем месте.
Коронавирус в Москве
Заболели – 195 017
Умерли – 2 919
Выздоровели – 102 714
Коронавирус в России
Заболели – 458 689
Умерли – 5 725
Выздоровели – 226 731
Коронавирус в мире
Заболели – 6 890 963
Умерли – 399 980
Выздоровели – 3 310 060
Статистика коронавируса на 7 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|195 017
|2 919
|102 714
|Россия
|467 673
|5 725
|226 731
|США
|1 921 785
|111 819
|567 059
|Весь мир
|6 890 963
|399 980
|3 310 833
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