Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 июня 2020 года

В России коронавирусом заразились 432 тысячи человек. За последние сутки выявлено 8 536 случаев. С начала эпидемии в нашей стране от COVID-19 умерли 5 215 человек, выздоровели – почти 200 тысяч.
Вероятность второй волны коронавируса в России просчитывается специалистами, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Инфраструктура здравоохранения готова ответить на новые вызовы, сказал представитель главы государства.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении в России плановой медпомощи в поликлиниках. Прежде всего речь идет о высокотехнологичной помощи.
Граждане ожидают начала курортного сезона. В Ростуризме рассказали, что пляжи в южных регионах страны заработают в течение двух недель. Решение об открытии будут принимать власти регионов с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
Коронавирусом в мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, заболели более 6,43 миллиона человек. Скончались свыше 382 тысяч. В США число заболевших COVID-19 достигло 1,83 миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 185 374
Умерли – 2 624
Выздоровели – 88 269
Коронавирус в России
Заболели – 432 277
Умерли – 5 215
Выздоровели – 195 957
Коронавирус в мире
Заболели – 6 430 963
Умерли – 382 980
Выздоровели – 2 934 060
Статистка коронавируса на 4 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|187 174
|2 624
|88 269
|Россия
|432 277
|5 215
|195 957
|США
|1 830 785
|106 819
|512 059
|Весь мир
|6 430 963
|382 980
|2 934 060
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