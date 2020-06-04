Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 июня 2020 года

Коронавирусом в мире заразились почти 6,5 миллиона человек, свидетельствуют актуальные данные Университета Джона Хопкинса. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 4 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".



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