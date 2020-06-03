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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 июня 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 июня 2020 года

Статистика коронавируса в мире и России на 3 июня. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Правительство России подготовило общенациональный план восстановления экономики после эпидемии коронавируса. Предполагается потратить около пяти триллионов рублей. Последние новости о пандемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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Коронавирусом в России заразились 423,7 тысячи человек. За последник сутки выявлено 8 863 носителя инфекции. Вылечились более 186 тысяч человек, 5 037 пациентов умерли.

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Во вторник, 2 июня, премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики после эпидемии коронавируса. Документ содержит около 500 мероприятий на общую сумму более пяти триллионов рублей.

Согласно плану, первый этап продлится с июня по сентябрь 2020 года. В этот период некоторые из ограничительных мер из-за коронавируса будут сорхранены. Второй этап продлится до июня 2021 года – экономика будет восстанавливаться, начнется рост доходов граждан. Последние ограничения отменят к июлю следующего года.

В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации для возобновления работы гостиниц, хостелов и баз отдыха. В ведомстве советуют воздержаться от заселения в один номер посторонних людей.

На пике эпидемии коронавируса в больницах Москвы находились около 20 тысяч пациентов, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Для больных COVID-19 готовились еще 10 тысяч мест, но они не понадобились, отметила она.

Коронавирусом в мире заразились свыше 6,26 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Число заболевших COVID-19 в США превысило 1,83 миллиона.

Коронавирус в Москве

Заболели – 185 374

Умерли – 2 624

Выздоровели – 88 269

Коронавирус в России

Заболели – 423 741

Умерли – 5 037

Выздоровели – 186 985

Коронавирус в мире

Заболели – 6 260 963

Умерли – 379 980

Выздоровели – 2 934 060

Статистка коронавируса на 3 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва185 374
2 62488 269
Россия423 7415 037186 985
США1 830 785106 819512 059
Весь мир6 260 963
379 980
2 934 060

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Автор: 3 июня 2020, 00:01

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