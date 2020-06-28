Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 июня 2020 года

В России коронавирус за последние сутки обнаружен у 6 852 человек. Общее число заразившихся превысило 627 тысяч,, умерли 8 969 человек, 393 тысячи выздоровели.
Чтобы выработать коллективный иммунитет к коронавирусу в России необходимо 70 миллионов доз вакцины. Такое мнение высказал Ринат Максютов – глава научного центра вирусологии и биотезнологий "Вектор".
Предоставлять справку об отсутствии коронавируса для заезда в санаторий теперь не нужно. Соответствующее требование отменил Роспотребнадзор.
Ростуризм опубликовал список ограничений, который действует при въезде в зарубежные страны. В некоторых из них для прибывающих предусмотрен обязательный двухнедельный карантин.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире выявили у более чем 9,8 миллиона человек. В США зафиксировано 2,46 миллиона зараженных, в Бразилии свыше 1,22 миллиона.
В казахстанском городе Байконур, где находится одноименный космодром, введен комендантский час. Причина – рост чичла зараженных коронавирусом.
Коронавирус в Москве
Заболели – 219 837
Умерли – 3 669
Выздоровели – 141 268
Коронавирус в России
Заболели – 627 646
Умерли – 8 969
Выздоровели – 393 352
Коронавирус в мире
Заболели – 9 580 990
Умерли – 488 880
Выздоровели – 4 960 060
Статистика коронавируса в России и мире на 28 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|219 837
|3 657
|141 268
|Россия
|626 646
|8 969
|393 352
|США
|2 460 785
|120 889
|810 059
|Весь мир
|9 810 963
|490 880
|5 160 833
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