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Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 июня 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 июня 2020 года

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В России для выработки коллективного иммунитету к коронавирусу понадобится 70 миллионов доз вакцины. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
прочитано 318 раз

В России коронавирус за последние сутки обнаружен у 6 852 человек. Общее число заразившихся превысило 627 тысяч,, умерли 8 969 человек, 393 тысячи выздоровели.

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Коронавирус в Москве

Заболели – 219 837

Умерли – 3 669

Выздоровели – 141 268

Коронавирус в России

Заболели – 627 646

Умерли – 8 969

Выздоровели – 393 352

Коронавирус в мире

Заболели – 9 580 990

Умерли – 488 880

Выздоровели – 4 960 060

Статистика коронавируса в России и мире на 28 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва219 8373 657141 268
Россия626 6468 969393 352
США2 460 785120 889810 059
Весь мир9 810 963
490 880
5 160 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 28 июня 2020, 00:34

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