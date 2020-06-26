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Путин: Эпидемия коронавируса в России отступает

Путин: Эпидемия коронавируса в России отступает

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эпидемиологическая обстановка в России улучшается с каждым днем. О положительной динамике по коронавирусу заявил президент Владимир Путин.
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В ходе встречи с участниками акции взаимопомощи "Мы вместе" российский лидер похвалил волонтеров, отметив, что они на совесть сделали свою работу. Владимир Путин сообщил, что скоро нагрузка на добровольцев снизится, так как эпидемия коронавирусной инфекции в стране отступает.

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По его словам, в период борьбы с COVID-19 волонтеры помогли трем миллионам граждан, в том числе инвалидам и пожилым людям. Президент подчеркнул: если добровольцам потребуется помощь, власти страны готовы принять все необходимые меры для ее оказания.

23 июня лидер выступил с очередным обращением к гражданам. Путин поблагодарил россиян за то, что они достойно пережили опасный период. При этом он призвал соотечественников соблюдать меры предосторожности, пока не будет создана вакцина.

По состоянию на 26 июня коронавирусом в России заразились 620 794 гражданина. Прирост инфицированных снижается с каждым днем. За последние сутки зафиксировано 6 800 случаев. За весь период выздоровели 384 152 пациента, умер 8 781 человек.

Автор: 26 июня 2020, 15:55 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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