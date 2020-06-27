Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 26 июня Симптомы коронавируса

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Пятница
26 июня
Лента новостей
02:00
Семенович возмутила народ странным фото
00:08
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 июня 2020 года
22:03
"Я была созависимой от него": бывшая жена оставила Кержакову все имущество
22:02
Лукашенко о ситуации в Белоруссии перед выборами: Революции не будет
21:30
"Хороший поцелуй все поправит": Муцениеце призналась в любви к Прилучному
20:53
Хирург высказался о пластической операции Собчак
20:11
Пухлые губы изуродовали красавицу Наташу Королеву
19:41
Успенская боится за состояние Ефремова: "Он мечтал бы оказаться на месте погибшего"
19:13
Айза Анохина взбесилась из-за странного поведения бывшего мужа
18:42
Зеленский выступил с заявлением о присоединении Крыма
18:17
Пять новых турецких сериалов о любви летнего сезона 2020
18:10
Избранник Бузовой готов сниматься в фильмах для взрослых
18:07
В Британии произошла резня
17:32
"Жил в моей квартире": Овсиенко рассказала о связи с Николаевым
17:15
Родственники погибшего в ДТП водителя требуют от Ефремова космическую сумму
17:08
Президент Сербии после парада Победы в Москве заговорил о вступлении в ЕС
17:04
После ливня во Владивостоке произошел потоп
16:57
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
16:40
Суд огласил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову
16:39
Популярный израильский сериал "Уличное правосудие" адаптируют для НТВ
16:23
На певицу Navka напали
15:59
Переживший крупную аварию Горонок из сериала "Улицы разбитых фонарей" о Ефремове: Пьяному море было по колено
15:57
Лукашенко перед выборами заявил о желании измененить Конституцию Белоруссии
15:55
Путин: Эпидемия коронавируса в России отступает
15:46
Садальский вспомнил отношение Полищук к собственной внешности: эффектная, но не красивая
15:22
ТНТ анонсировал дату старта американского драматического сериала "Это мы"
15:12
Звезда фильма "Экипаж" Акулова еле сводит концы с концами
14:57
"Подходят друг другу": не успевшую развестись Муцениеце сняли с известным певцом
14:43
Участковый помог Наталье Рудовой отправить поклонника в психушку
14:42
Отдай все: Телегин намерен после развода пустить Пелагею по миру
14:35
Россию обвинили в расизме при проведении парада Победы в Москве
14:31
53-летняя Овсиенко готовится стать матерью
14:02
Кот Матроскин из "Простоквашино" перестал быть полосатым
13:52
В Минтрансе назвали срок открытия международного авиасообщения
13:42
Российский онколог сообщил о способности подсолнечного масла вызвать рак
13:36
Алибасов загремел в психиатрическую лечебницу
13:30
Виктория Толстоганова о неприятном эпизоде на съемках сериала "Чиновницы": Окропили кровью режиссера площадку
13:29
У женщины в Подмосковье нашли более 300 свертков с наркотиками
13:23
Раскрыты секреты воспитания детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма
13:22
Подруга Пугачевой шокировала предсмертными снимками Волчек
13:06
Стало известно будущее Пугачевой на сцене: Ее место займет дочь
13:05
В Подмосковье вновь откроются спортивные объекты
12:52
Зарубежные СМИ раскрыли смысл загадочной татуировки Дженнифер Энистон
12:52
Вдова сына Хрущева ответила на слухи о его самоубийстве
12:44
Стало известно о подарке Лукашенко на параде Победы в Москве
12:42
Близкий друг назвал возможную причину страшной болезни Заворотнюк
12:29
В Бразилии неизвестный поджег автобус с пассажирами
12:20
Названа самая популярная среди россиян книга
12:09
Звезда сериала "Молодежка" Иван Жвакин пожаловался на агрессивных пенсионерок: Были готовы меня убить
12:01
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за полминуты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В КГБ Белоруссии против Лукашенко устроили анонимный протест
Тяжелейшие травмы: врачи спасают переломанную Собчак
Эксперт объяснил поспешный отъезд Лукашенко из Москвы после парада Победы
Россию обвинили в расизме при проведении парада Победы в Москве
Отдай все: Телегин намерен после развода пустить Пелагею по миру
"Заплатили семье": Разин заявил о подкупе семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 июня 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 июня 2020 года

Коронавирус в России и мире, новости на сегодня, 27 июня 2020 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Суточный прирост числа зараженных коронавирусом в России упал до минимальных показателей с конца апреля. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
прочитано 522 раза

За истекшие сутки коронавирусом в России заразились 6 800 человек. Это минимальный показатель с 29 апреля. За время эпидемии от COVID-19 в нашей стране вылечились свыше 384 тысяч человек, 8 781 пациент скончался.

ПО ТЕМЕ

Путин: Эпидемия коронавируса в России отступает

 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Участвующие в испытании вакцины от коронавируса добровольцы рассказали о своем самочувствии. Побочных эффектов они не ощущают, повышенной температуры нет. "Как будто витамины вкололи", – сказал один из добровольцев.

Иммунитет к коронавирусу в Москве на данный момент формируется примерно у 20% жителей столицы. За последний месяц число невосприимчивых к инфекции москвичей увеличилось на 7%, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Согласно актуальной статистике Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 9,58 миллиона человек. Скончались 488,8 тысячи человек. В США выявили 2,4 миллиона зараженных, 1,22 миллиона в Бразилии.

Коронавирус в Москве

Заболели – 218 783

Умерли – 3 669

Выздоровели – 141 268

Коронавирус в России

Заболели – 620 794

Умерли – 8 781

Выздоровели – 384 152

Коронавирус в мире

Заболели – 9 580 990

Умерли – 488 880

Выздоровели – 4 960 060

Статистика коронавируса в России и мире на 27 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва218 7833 657141 268
Россия620 7948 781384 152
США2 4100 785120 889790 059
Весь мир9 580 963
488 880
4 960 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 27 июня 2020, 00:08

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко о ситуации в Белоруссии перед выборами: Революции не будет
Президент Сербии после парада Победы в Москве заговорил о вступлении в ЕС
Лукашенко перед выборами заявил о желании измененить Конституцию Белоруссии
Стало известно о подарке Лукашенко на параде Победы в Москве

Шоу-бизнес

"Хороший поцелуй все поправит": Муцениеце призналась в любви к Прилучному
Хирург высказался о пластической операции Собчак
Пухлые губы изуродовали красавицу Наташу Королеву
Успенская боится за состояние Ефремова: "Он мечтал бы оказаться на месте погибшего"

Проишествия

Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания
Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Алибасов загремел в психиатрическую лечебницу

Артиста срочно госпитализировали

Шоу-бизнес

"Жил в моей квартире": Овсиенко рассказала о связи с Николаевым

Слух о романе артистов ходил давно
Шоу-бизнес

"Я была созависимой от него": бывшая жена оставила Кержакову все имущество

Милана назвала футболиста манипулятором

Шоу-бизнес

Близкий друг назвал возможную причину страшной болезни Заворотнюк

Артистка борется с раком

Гороскоп

Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+