Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 июня 2020 года

За истекшие сутки коронавирусом в России заразились 6 800 человек. Это минимальный показатель с 29 апреля. За время эпидемии от COVID-19 в нашей стране вылечились свыше 384 тысяч человек, 8 781 пациент скончался.
Участвующие в испытании вакцины от коронавируса добровольцы рассказали о своем самочувствии. Побочных эффектов они не ощущают, повышенной температуры нет. "Как будто витамины вкололи", – сказал один из добровольцев.
Иммунитет к коронавирусу в Москве на данный момент формируется примерно у 20% жителей столицы. За последний месяц число невосприимчивых к инфекции москвичей увеличилось на 7%, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Согласно актуальной статистике Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 9,58 миллиона человек. Скончались 488,8 тысячи человек. В США выявили 2,4 миллиона зараженных, 1,22 миллиона в Бразилии.
Коронавирус в Москве
Заболели – 218 783
Умерли – 3 669
Выздоровели – 141 268
Коронавирус в России
Заболели – 620 794
Умерли – 8 781
Выздоровели – 384 152
Коронавирус в мире
Заболели – 9 580 990
Умерли – 488 880
Выздоровели – 4 960 060
Статистика коронавируса в России и мире на 27 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|218 783
|3 657
|141 268
|Россия
|620 794
|8 781
|384 152
|США
|2 4100 785
|120 889
|790 059
|Весь мир
|9 580 963
|488 880
|4 960 833
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