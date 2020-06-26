Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 июня 2020 года

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 7 113 человек. За время эпидемии выздоровели свыше 375 тысяч пациентов, 8 605 человек скончались.
Руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил перейти к постепенной отмене международных рейсов, прежде всего со странами СНГ. С соответствующим письмом он обратился к вице-премьеру Татьяне Голикой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Многие санатории и гостиницы пока не возобновили прием гостей. Причина в рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников и предоставлению дополнительных справок. Так, в Сочи работают только 20 из 65 санаториев, в Минеральных Водах – шесть из 120, сообщает общественная организация "Опора России".
Согласно актуальным данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 9,4 миллиона человек. Свыше 482 тысяч скончались. В США выявлено 2,38 миллиона инфицированных. Глава ВОЗ ТедросГебрейесус полагает, что на следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит 10 миллионов.
Новые вспышки заболевания в Китае и Южной Корее не являются второй волной. По мнению опрошенных РБК экспертов, в мире продолжается первая волна заболеваемости коронавирусом.
Коронавирус в Москве
Заболели – 218 970
Умерли – 3 669
Выздоровели – 141 268
Коронавирус в России
Заболели – 613 994
Умерли – 8 605
Выздоровели – 375 164
Коронавирус в мире
Заболели – 9 410 990
Умерли – 482 880
Выздоровели – 4 860 060
Статистика коронавируса в России и мире на 26 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|217 885
|3 657
|141 268
|Россия
|613 994
|8 605
|375 164
|США
|2 380 785
|124 889
|775 059
|Весь мир
|9 410 963
|482 880
|4 860 833
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