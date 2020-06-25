Врач рассказал о главной хитрости коронавируса

Врач-терапевт Алексей Коновалов считает, что наиболее ярко коварство коронавируса выражается в его скорости. Состояние зараженного может ухудшиться в одночасье.
По словам Коновалова, у некоторых COVID-19 выявляли случайно. Инфекция не имела симптомов, однако успевала поразить легкие. Доктор отметил, что после лечения пациентам приходится проходить реабилитацию.
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