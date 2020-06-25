Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 июня 2020 года

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 7 176 человек. За время эпидемии зафиксировано 606,8 тысячи случаев. Умерли 8 513 пациентов, свыше 368 тысяч выздоровели.
В Москве суточный прирост заражений стал самым низким за последние два с половиной месяца. За сутки в городе выявлено 811 случаев коронавируса.
Резко уменьшилось и количество смертей. Последний раз менее 20 летальных случаев было зафиксировано 16 апреля. Всего за время эпидемии коронавируса в Москве умерли 3 657 пациентов.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 9,27 миллиона человек. Скончалиь почти 478 тысяч человек. В США зафиксировано свыше 2,34 миллиона случаев заражения коронавирусом, в Бразилии – 1,1 миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 217 885
Умерли – 3 657
Выздоровели – 141 268
Коронавирус в России
Заболели – 606 881
Умерли – 8 513
Выздоровели – 368 822
Коронавирус в мире
Заболели – 9 270 990
Умерли – 478 880
Выздоровели – 4 660 060
Статистика коронавируса в России и мире на 25 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|217 885
|3 657
|141 268
|Россия
|606 881
|8 513
|368 822
|США
|2 340 785
|126 819
|775 059
|Весь мир
|9 270 963
|478 880
|4 760 833
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