Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 июня 2020 года

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 8 706 человек. С начала эпидемии выздоровели 274,6 тысячи человек, умерли 6 829 пациентов.
Показатели смертности от коронавируса в России могут быть ниже, чем у стран ЕС, поскольку наша страна наращивала тестирование на COVID-19. С такой точкой зрения выступила глава Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
По последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше 7,65 миллиона человек. От COVID-19 скончались 425 тысяч человек.
В США коронавирусом заразились более двух миллионов человек. В Бразилии выявлено 828 тысяч человек. Россия находится на третьем месте по числу заболевших.
На рынке морепродуктов района Фэнтай в столице Китая Пекине обнаружили коронавирус. Место оцепили военные, они проводят дезинфекцию.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение самоизолироваться после обнаружения коронавируса у его супруги Елены. При этом глава государства сдал отрицательный тест на наличие инфекции.
Коронавирус в Москве
Заболели – 204 398
Умерли – 3 190
Выздоровели – 119 533
Коронавирус в России
Заболели – 520 129
Умерли – 6 829
Выздоровели – 274 641
Коронавирус в мире
Заболели – 7 650 963
Умерли – 442 880
Выздоровели – 3 910 060
Статистика коронавируса в России и мире на 14 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|204 398
|3 190
|119 533
|Россия
|520 129
|6 829
|274 641
|США
|2 042 785
|117 819
|6610 059
|Весь мир
|7 650 963
|442 880
|3 910 833
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