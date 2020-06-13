"Головокружение, судороги, инсульты": неврологи заявили об опасности COVID-19 для нервной системы

У многих детей в США после коронавируса развился редкий синдром Кавасаки, который может привести к полиорганной недостаточности и даже к смерти. А порядка половины пациентов одной из крупных американских больниц страдали от нарушений нервной системы.
Ученые установили, что коронавирус в мире сегодня способен вызвать головные боли, головокружение, судороги и даже инсульт. По данным исследователей, инфекция может нанести удар сразу по всей нервной системе, включая головной и спинной мозг и нервы. Специалисты считают, что мозг может пострадать из-за недостаточного снабжения организма кислородом, которое является следствием патологических процессов в легких. А нарушение свертываемости крови может спровоцировать инсульт.
Помимо этого инфекция может напрямую повредить мозг и его оболочку. А реакция иммунитета на заражение способно вызвать воспаление, которое также нанесет ущерб нервной система.
Ученые обратили внимание, что неврологические симптомы коронавируса в мире сегодня, такие как головокружение, слабость, боли в голове и мышцах, заслуживают особого внимания. Они могут появиться гораздо раньше кашля и других признаков поражения легких.
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