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Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 июня 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 июня 2020 года

Статистика коронавируса в России и мире 11 июня. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Коронавирусом в России заразились свыше 493 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 404 человек. С начала эпидемии выздоровели более 252 тысяч пациентов, от смертельной инфекции скончались 6 358 человек.

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 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Переход к нормальной жизни в Москве займет около двух месяцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России. По его словам, инфекция останется с человечеством надолго или навсегда.

Тем не менее, добавил градоначальник, можно сделать эпидемиологическую ситуацию управляемой и не допускать взрывного роста числа зараженных. Поэтому ограничения в Москве снимаются поэтапно, пояснил Собянин.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше 7,277 миллиона человек. Скончались за время эпидемии более 412 тысяч. В США выявлено 1,98 миллиона зараженных, в Бразилии – 739 тысяч.

Европейский союз с 1 июля откроет границы для граждан других стран. Запрет на въезд в Шенгенскую зону Брюссель ввел 17 марта в связи с распространением коронавируса.

Коронавирус в Москве

Заболели – 199 785

Умерли – 3 088

Выздоровели – 113 533

Коронавирус в России

Заболели – 493 657

Умерли – 6 358

Выздоровели – 252 783

Коронавирус в мире

Заболели – 7 010 963

Умерли – 409 880

Выздоровели – 3 390 060

Статистика коронавируса в России и мире на 11 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва199 785
3 088113 533
Россия493 6576 358252 783
США1 980 785114 819615 059
Весь мир7 277 963
429 880
3 590 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 11 июня 2020, 00:58

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