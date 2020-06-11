Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 июня 2020 года

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 404 человек. С начала эпидемии выздоровели более 252 тысяч пациентов, от смертельной инфекции скончались 6 358 человек.
Переход к нормальной жизни в Москве займет около двух месяцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России. По его словам, инфекция останется с человечеством надолго или навсегда.
Тем не менее, добавил градоначальник, можно сделать эпидемиологическую ситуацию управляемой и не допускать взрывного роста числа зараженных. Поэтому ограничения в Москве снимаются поэтапно, пояснил Собянин.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше 7,277 миллиона человек. Скончались за время эпидемии более 412 тысяч. В США выявлено 1,98 миллиона зараженных, в Бразилии – 739 тысяч.
Европейский союз с 1 июля откроет границы для граждан других стран. Запрет на въезд в Шенгенскую зону Брюссель ввел 17 марта в связи с распространением коронавируса.
Коронавирус в Москве
Заболели – 199 785
Умерли – 3 088
Выздоровели – 113 533
Коронавирус в России
Заболели – 493 657
Умерли – 6 358
Выздоровели – 252 783
Коронавирус в мире
Заболели – 7 010 963
Умерли – 409 880
Выздоровели – 3 390 060
Статистика коронавируса в России и мире на 11 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|199 785
|3 088
|113 533
|Россия
|493 657
|6 358
|252 783
|США
|1 980 785
|114 819
|615 059
|Весь мир
|7 277 963
|429 880
|3 590 833
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