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На 100% победить невозможно: Собянин сделал важное заявление о коронавирусе

На 100% победить невозможно: Собянин сделал важное заявление о коронавирусе

Сергей Собянин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Похоже, людям необходимо смириться. Коронавирус останется на планете, как грипп, ОРВИ и другие инфекционные заболевания.
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С каждым днем количество заразившихся коронавирусом увеличивается, однако не так стремительно, как месяцем ранее. Например, в Москве за сутки в среднем COVID-19 выявляют у полутора тысяч граждан. Однако нельзя с уверенностью сказать, что коронавирусная инфекция в один момент перестанет распространяться.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что COVID-19 нельзя победить полностью. Нужно признать, что эта инфекция, как и любой другой вирус, будет долго существовать в мире. Вероятно, уханьская зараза останется навсегда.

Кроме того, градоначальник отметил – плановый переход к нормальной жизни в столице продлится два с половиной месяца. Массовые мероприятия в Москве могут разрешить уже в начале июля. Также, по словам Собянина, выход из режима самоизоляции "выстрадан тремя месяцами жестких мер".

Напомним, за три месяца в Москве выявлено почти 200 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались три тысячи граждан, выздоровели – более 113 тысяч. По данным на 10 июня, за сутки коронавирус обнаружили у 1195 человек.

Автор: 10 июня 2020, 18:04 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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