Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 мая 2020 года

В Европе начали отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры. Общее число заболевших COVID-19 в мире приблизилось к 3,8 миллиона человек. Последние новости о коронавирусе на 8 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".



Коронавирус в мире

Заболели – 3 781 249

Умерли – 264 267

Выздоровели – 1 232 073

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 3,781 миллиона человек. Наибольший прирост фиксируется в США – ежедневно около 30 тысяч человек.

Борьбу с коронавирусом по телефону обсудили президента России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп. Американский лидер предложил российскому коллеге помощь.

Тем временем ряд стран начинают отмену введенных из-за коронавируса ограничительных мер. Так, на Украине разрешается работа объектов торговли и бытового обслуживания при условии соблюдения мер безопасности. Кроме того, начинают работать летние террасы кафе и ресторанов, при этом расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра.

В Грузии с 15 июня возобновляется внутренний туризм. А с 1 июля власти собираются разрешить въезд иностранных туристов.

Коронавирус в России

Заболели – 177 160

Умерли – 1 625

Выздоровели – 23 803

За истекшие сутки коронавирус в России выявили у 11 231 человека. До 12 мая в нашей стране действует режим нерабочих дней. На вопрос, подпишет ли президент указ о поэтапном выходе из режима всеобщей изоляции, его пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что у главы государства есть еще пять дней для принятия решения.

Из-за эпидемии коронавируса в России РЖД отменило половину поездов дальнего следования. Пассажиропоток в них сократился на 80%, отметил глава компании Олег Белозеров.

Коронавирус в Москве

Заболели – 92 658

Умерли – 764

Выздоровели – 7 573

Коронавирус в Москве за последние сутки выявили у 6703 человек. Мэр столицы Сергей Собянин принял решение возобновить с 12 мая работы промпредприятий и строек города.

Вместе с тем Собянин продлил режим всеобзей изоляции в Москве до 31 мая. Кроме того, вводится обязательное ношение масок и перчаток в магазинах, аптеках и при поездках на общественном транспорте. При передвижении по улице надевать защитные средства необязательно.

Следующий этап в борьбе с коронавирусом будет зависеть от всех москвичей, подчеркнул Собянин. Градоначальник призвал гражданам выполнять все требования режима самоизоляции.

Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 92 658 764 7 573 Россия 177 160 1 625 23 803 США 1 280 643 75 822 172 686 Весь мир 3 781 249

264 267

1 232 073



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