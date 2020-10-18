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Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 октября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 октября 2020 года

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Что ни день, то новый антирекорд. За последние несколько суток количество заразившихся стало больше почти на полтора миллиона.
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Из-за стремительного роста количества заражений коронавирусом в мире человечество все меньше надеется на скорое окончание пандемии. Вирусологи, эпидемиологи и прочие специалисты твердят лишь одно: грядет пик заболеваемости COVID-19. Он будет наблюдаться в ноябре 2020 года.

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В связи с этим в Москве ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса. Людей без масок и перчаток выгоняют из общественного транспорта. Посещение ночных клубов и баров возможно только по QR-кодам.

Россияне с нетерпением ждут вакцину от COVID-19, которая должна положить конец пандемии. Два российских препарата уже зарегистрированы, но клинические исследования еще продолжаются.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 357 643
  • Умерли – 5 906
  • Выздоровели – 272 227

Коронавирус в России

  • Заболели – 1 384 235
  • Умерли – 24 002
  • Выздоровели – 1 065 199

Коронавирус в мире

  • Заболели – 39 329 140
  • Умерли – 1 104 354
  • Выздоровели – 27 089 940

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Автор: 18 октября 2020, 00:17
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Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

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