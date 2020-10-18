Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 октября 2020 года

Из-за стремительного роста количества заражений коронавирусом в мире человечество все меньше надеется на скорое окончание пандемии. Вирусологи, эпидемиологи и прочие специалисты твердят лишь одно: грядет пик заболеваемости COVID-19. Он будет наблюдаться в ноябре 2020 года.
В связи с этим в Москве ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса. Людей без масок и перчаток выгоняют из общественного транспорта. Посещение ночных клубов и баров возможно только по QR-кодам.
Россияне с нетерпением ждут вакцину от COVID-19, которая должна положить конец пандемии. Два российских препарата уже зарегистрированы, но клинические исследования еще продолжаются.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 357 643
- Умерли – 5 906
- Выздоровели – 272 227
Коронавирус в России
- Заболели – 1 384 235
- Умерли – 24 002
- Выздоровели – 1 065 199
Коронавирус в мире
- Заболели – 39 329 140
- Умерли – 1 104 354
- Выздоровели – 27 089 940
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