Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнутся в Индии

В прошлом месяце Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармкомпания Dr. Reddy`s договорились о проведении испытаний вакцины "Спутник V" в Индии. 17 октября стало известно, что Генеральный контролер лекарственных средств (DCGI) одобрил клинические исследования в стране.
В Индию отправят 100 миллионов доз препарата. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, будут предоставлены данные по безопасности и иммуногенности вакцины, которые удалось получить российским ученым во время третьей фазы испытаний вакцины.
"Спутник V" был зарегистрирован в августе. Благодаря одобрению Минздрава, эта вакцина от коронавируса стала первой не только в России, но и в мире. Препарат создан на базе аденовирусных векторов человека. Ранее сообщалось, что эту вакцину получат Белоруссия, ОАЭ и Венесуэла. Там также проводятся исследования
Тем временем количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире скоро составит 40 миллионов. За прошедшие сутки было зафиксировано рекордное число заразившихся коронавирусом – 411337. Количество смертей за последние 24 часа увеличилось на 6,1 тысячи.
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