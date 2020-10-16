Озвучен мрачный прогноз из Роспотребнадзора по коронавирусу в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на безответственное поведение заметной части населения России, передает "Царьград". По ее словам, многие люди не соблюдают санитарных предписаний в связи с опасностью распространения коронавируса. В связи с этим она озвучила мрачный прогноз о возобновлении эпидемии. Это может стать реальностью в том случае, если люди не начнут соблюдать меры безопасности.
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