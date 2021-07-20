Кадры сыновей Рудковской вызвали оторопь: Сколько понтов

Накануне продюсер опубликовала ролик с участием Саши, более известного как Гном Гномыч, и маленького Арсения. Кадры сопровождает ритмическая музыка, а два светленьких мальчика сидят около элитного рюкзака бренда Dior и других дорогих вещей. "Мои два блондинчика", – подписала ролик любящая мама.
Поклонники знаменитости каждый раз впадают в ступор при виде подобного. Многие отметили, что дети совершенно прекрасны, но поинтересовались: зачем постоянно облачать их только в дорогостоящие костюмы. "Сколько понтов", "Лишь бы показать свои деньги", – писали они. Другие же просто порадовались за Рудковскую и отметили, что сыновья очень похожи на родителей.
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