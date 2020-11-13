Расфуфыренная Собчак побила заурядную Рудковскую

В лучших традициях всех фильмов ужасов, пятница, 13-е – день не самый приятный. В этот раз именно с этой даты в Москве снова запрещены массовые мероприятия. Однако ежегодная премия GQ "Человек года" и здесь успела: 12 ноября, МХАТ имени Горького, все звезды. прочитано 869 раз Говорят, интересующая всех битва нарядов развернулась между Ксенией Собчак и Анной Седоковой. Певица выбрала красное шелковое платье с глубоким декольте, подчеркивающее ее прекрасную форму, но и телеведущая совсем не отставала: пышные рукава модного цвета фуксии, откровенный вырез, прозрачное белье и очень стильный вид, в целом. ПО ТЕМЕ "Будь он проклят!": Виторган сорвался из-за зрительского хохота Рудковская оставила Плющенко публичное послание: Видно, что не хватает ему свободы Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик Собчак, конечно же, на церемонию пришла с любимым супругом Константином Богомоловым. Лаконичный темный костюм, кипельно-белая рубашка, к одежде режиссера практически никогда невозможно придраться. А вот к самому Богомолову могут лишь критики и ведущий вечеринки Иван Ургант: "Запахло жареным – значит, в зале Ксения Собчак. Следом повеяло вареным – значит, с мужем...", – шутит он. Популярный рэпер Моргенштерна появился на тусовке в смокинге и, казалось бы, наконец, обойдемся без критики. Однако, пользователи социальных сетей и тут остались недовольны: как и Даня Милохин, известный по своим видео в "ТикТок", Алишер снова накрасил ногти. На этот раз, маникюр был под цвет костюма – абсолютно черный. Ажиотаж вызвал и Филипп Киркоров, которого теперь уже подозрительно не отделяют от популярного исполнителя и жениха Ольги Бузовой Давида Манукян. Напомним, СМИ часто упоминают, что певец, в отличие от девушки, уже успел выпустить хит с поп-королем. Яна Рудковская пришла на премию в абсолютно монохромном костюме. Сумка "Диор", юбка-колокол, шикарная блузка. Поклонники восхитились ее образом. Примеру светской львицы последовал и известный отечественный актер Александр Петров. Видимо, total black не выходит из моды. Флешмоб любителей ночи поддержала и роскошная певица Глюкоза.

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