Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Родилась в 1975 году в Москве в семье военного. После ее рождения отца перевели в Барнаул, где Яна выросла. Она получила высшее образование, окончив Алтайский государственный медицинский университет по специальности "врач-дерматовенеролог", отделение аппаратной и лечебной косметологии.

Бизнес, связанный с салонами, Яна ведет с 1998-го, начав его сразу после окончания университета. В период с 1998 по 2001 годы владела сетью салонов "Французская студия красоты". В 2001-м выкупила эксклюзивное право на бренд Franck Provost в России, а в 2002-м запустила три салона этой сети в Сочи. 16 декабря 2004 года появился филиал Franck Provost в Москве.

В 2003 году Рудковская основала Grand La Scala Fashion Group - сеть магазинов по продаже одежды популярных брендов (Gucci, Dolce & Gabbanа, Yves Saint Laurent, Roberto Cavalli, Dsquared и другие).

В 2004 году итальянский журнал Fashion опубликовал статью, в которой назвал Яну первой и единственной бизнесвумен, работающей в сфере моды на юге России.

С конца 2005-го Рудковская расширила поле своей деятельности и занялась шоу-бизнесом, став продюсером российского певца Димы Билана.

В 2007-м продюсировала музыкальное шоу "СТС зажигает супер-звезду", где была председателем жюри. В дальнейшем Яна занималась продвижением певиц Алексы и Сабрины (бывшая солистка группы "Тутси").

Снялась в клипах Димы Билана "Невозможное возможно", Number one fan и Believe, а также в сериале "Клуб" на MTV Россия. В 2007-м Рудковская запустила собственный телевизионный проект "Обнаженный show-biz", посвященный тайнам российского шоу-бизнеса.

В 2008 году получила премию "Звуковая дорожка" как лучший продюсер года. В марте Яна стала лицом торговой марки Climona и стала обладательницей премии телеканала Fashion TV как самый стильный продюсер. В апреле Рудковской вручили "Золотой каблучок" - премию в области стиля, красоты и грации. В мае она удостоилась "Бриллиантовой шпильки", которой награждают лучших блондинок страны.

На вопрос журнала Glamour о целях Яна ответила: "Я хочу, чтобы Дима Билан был популярен на Западе и стал первым российским артистом, получившим Grammy".