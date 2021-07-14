Врачи не смогли спасти малыша Рудковской и Плющенко: Сегодня ночью его не стало

Яна Рудковская с горечью рассказала о смерти любимого питомца.

Подписчики инстадивы знают, как трепетно блондинка относилась к своему любимцу по кличке Панчик. Пушистый песик был полноценным членом звездной семьи, однако сегодня ночью собаки не стало. Горестной новостью Яна Рудковская поделилась в своем инстаграм-аккаунте.

"Врачи не смогли спасти! Ночью его не стало!" – написала расстроенная хозяйка.



Яна рассказала, что у животного внезапно случился приступ панкреатита – у собак такой породы поджелудочная железа является слабым местом. Блондинка все еще не может поверить в то, что Панчика больше нет, ведь еще вчера он весело играл с детьми. Все члены семьи Евгения Плющенко очень горюют из-за смерти любимого питомца. А сама Яна Рудковская уже задумывается о том, стоит ли еще заводить собаку, ведь ее потеря – это настоящее горе. Свой скорбный пост блондинка подкрепила видео, на котором ее младший сын играет с песиком.

Фолловеры Рудковской выразили свои соболезнования продюсеру и ее мужу Евгению Плющенко. Оказалось, что многие знают, как больно терять четвероногого друга. Люди написали:

"Ой, как жалко представляю как сложно после потери любимца" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Это невозможно и невыносимо грустная новость Панчо любовь моя", "Мне очень очень жаль собачку", "Я бы не заводила! Очень больно терять тех кто никогда не предаст!!!".

Ранее Яна Рудковская показала собственные снимки с пляжа, после чего стала посмешищем у публики.