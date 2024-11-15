Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Евгений Викторович Плющенко

фигурист
Евгений Викторович Плющенко
  • Дата рождения: 3 ноября 1982
  • Место рождения: г. Солнечный, Хабаровский край
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Жена/Муж: Мужской
  • Дети: 2

Детство Жени прошло в разъездах. Вначале семья Плющенко жила в таежном городке Солнечном, где родители Евгения участвовали в стройке БАМа. Но суровый климат не сделал Женю богатырем, а постоянные простуды однажды вылились в двухстороннее воспаление легких. После его выздоровления, семья переехала в Волгоград. Там, когда Жене было всего 4, произошел интересный случай, благодаря которому он и начал заниматься фигурным катанием. Для укрепления иммунитета врачи посоветовали Жене заниматься спортом. И как-то раз ему с матерью случайно встретилась маленькая хнычущая девочка со своей мамой. Девочке надоели ее коньки, и ее мама подарила их маленькому Жене. Ему очень понравился такой подарок, и, что удивительно, размер коньков подошел идеально. Так, в конце февраля 1987 Евгения приняли в секцию фигурного катания. Его тренером стала Татьяна Скала. Под ее руководством он получил свой первый приз – «Хрустальный конек», ему было всего 7 лет. Потом пришел новый тренер – Михаил Маковеев.Среди юных волгоградских фигуристов он славился железным нравом, врожденной справедливостью и верой в таланты. С ним, к 11 годам Женя мог сделать пять тройных прыжков, что под силу не каждому взрослому фигуристу. Но тут случилось непоправимое: ледовую арену закрыли (на ее месте открыли автосалон). Женя не смог найти себя в другом виде спорта и обратился за помощью к своему учителю. Маковеев отвез его в Санкт-Петербург, к Мишину.

Будучи убеждённым в таланте ученика, Мишин на протяжении трёх лет оплачивал петербургскую квартиру Евгения, который тренировался в группе с Алексеем Урмановым и Алексеем Ягудиным. Последний стал его многолетним соперником, особенно после своего перехода в 1998 году к выдающемуся тренеру Татьяне Тарасовой. Дебютировал на международной арене в 1995 году на чемпионате мира среди юниоров. На чемпионат мира 1998 года Плющенко попал после отказа от участия в нём Ильи Кулика и сразу занял третье место (в произвольной программе откатав без четверных прыжков). После ряда побед в сезоне 1999—2000 на чемпионате мира в произвольной программе допустил несколько ошибок (в том числе на четверном тулупе) и остался лишь 4-м. В следующем сезоне (2000/2001) Плющенко выиграл все турниры, в которых принимал участие, в том числе второй раз подряд чемпионат Европы (с двумя четверными прыжками, в том числе в каскаде прыжков четверной-тройной-двойной) и впервые в карьере чемпионат мира, где Евгений представил свой ставшим знаменитым показательный номер «Sexbomb».На этапе Гран-При Кубок России Плющенко впервые в истории выполняет самый сложный по сей день каскад прыжков: четверной тулуп—тройной тулуп—тройной риттбергер (4+3+3). Однако на Олимпиаде-2002 Плющенко упал с четверного прыжка в короткой программе (заняв 4 место), в произвольной в каскаде 4+3+3 тройной риттбергер был приземлён на внутреннее ребро с касанием свободной ноги, затем фигурист впервые в истории исполнил чисто каскад «тройной аксель — ойлер — тройной флип», в итоге заняв второе место. После ухода Ягудина из спорта Евгений выиграл чемпионаты мира 2003 и 2004 годов, заметно опередив конкурентов. На чемпионате мира 2004 судьи в произвольной программе выставили 4 оценки 6,0 за артистизм. На чемпионате мира 2005 года в Москве выбыл после короткой программы из-за травмы.

Главным стартом любительской карьеры Плющенко стала Олимпиада-2006. В короткой программе на музыку Пуччини, абсолютно чисто выполнил все 8 элементов, включая каскад четверной тулуп — тройной тулуп и тройной аксель, за дорожку шагов самого высокого, четвёртого уровня ряд судей поставили максимальную надбавку +3 (по новой системе судейства), получив преимущество перед соперниками почти в 11 баллов. Начиная с 2007 года Плющенко регулярно заявлял о своём возвращении в большой спорт. Наконец, в октябре 2009 года он принял участие в серии Гран-при сезона 2009—2010. На московском этапе «Rostelecom Cup» выиграл, опередив ближайшего соперника на 26 баллов. В обеих программах Плющенко исполнил каскад «четверной тулуп — тройной тулуп», тройные аксели, в произвольной программе импровизировал с элементами. Начал подготовку к участию в Олимпиаде в Ванкувере.

В декабре 2009 года Евгений Плющенко в восьмой раз стал чемпионом России. На Олимпийских играх в Ванкувере выиграл серебряную медаль, уступив победителю Эвану Лайсачеку лишь 1,31 балла. После этого Плющенко заявил о предвзятости судействаи о том, что «фигурное катание катится назад»; эти утверждения поддерживаются одними экспертами. и оспариваются другими..

Собирался выступить на мировом первенстве. Однако за три дня до начала соревнований снялся с турнира по рекомендации врачей.На четвёртой для себя Олимпиаде выступил в командном турнире, набрав рекордные для себя 91.39 балла, тем самым опередил действующего чемпиона мира Патрика Чана, уступив только японцу Юдзуру Ханю.

Плющенко занял второе место в короткой программе в командном турнире и принёс команде 9 очков. Выиграл произвольную программу, принеся команде 10 очков и обойдя своего главного конкурента в этой программе — канадца Кевина Рейнольдса. Сборная России выиграла командные соревнования[26].

13 февраля 2014 года должен был участвовать в индивидуальном турнире в одиночном катании, но снялся с соревнований в короткой программе за минуту до начала выступления в связи с травмой спины

Евгений Плющенко женился 18 июня 2005 года на Марии Ермак, изучающей социологию в Петербургском университете.

15 июня 2006 года у них родился сын Егор.

В феврале 2008 года официально развёлся со своей первой женой. При разводе судом было установлено, что сын Егор будет носить фамилию матери — Ермак.

Сразу после победы на «Евровидении» фигурист предложил продюсеру Димы Билана Яне Рудковской выйти за него замуж, и 12 сентября 2009 года они зарегистрировали брак.

6 января 2013 года у Плющенко и Рудковской родился сын Александр.

В марте 2017 года Евгений Плющенко сообщил о завершении своей спортивной карьеры. Олимпийский чемпион по фигурному катанию решил посвятить себя тренерской работе, отказавшись участвовать в зимней Олимпиаде-2018. Фигурист не исключил, что он поедет в Пхенчан, где будут проходить зимние Олимпийские игры в 2018 году, но только в качестве тренера. Свое решение завершить спортивную карьеру Плющенко пояснил тем, что уже не чувствует в себе сил конкурировать с молодыми фигуристами России, которые уже достигли высокого мастерства в спорте, а также сослался на здоровье, напомнив, что за всю свою спортивную деятельность перенес 15 сложных операций, последняя из которых была проведена в 2016 году.

"Мне это уже порядком надоело": разъяренная Рудковская пообещала уничтожить Тутберидзе грязным компроматом

"Мне это уже порядком надоело": разъяренная Рудковская пообещала уничтожить Тутберидзе грязным компроматом
Громкий скандал в отечественном фигурном катании вышел на пик своего накала после того, как одна из самых влиятельных женщин шоу-бизнеса решила сбросить маски и пойти ва-банк в затяжной войне двух ледовых кланов. Ледовое побоище в российском спорте окончательно превратилось в остросюжетную светскую вендетту.

"Любовь как награда": психолог раскрыла правду о детях, которые трудятся больше взрослых

"Любовь как награда": психолог раскрыла правду о детях, которые трудятся больше взрослых
Феномен детей-звезд, чей рабочий график порой заставляет содрогнуться даже успешных бизнесменов, породил в обществе новый термин – "синдром Гном Гномыча", за которым скрываются глубокие психологические нюансы. История Саши Плющенко, известного всей стране как Гном Гномыч, давно вышла за пределы спортивных новостей и стала предметом горячих споров в кабинетах психологов.

"Пишет жалобы": продюсер Дзюник вскрыл методы Рудковской после ссоры детей Плющенко

"Пишет жалобы": продюсер Дзюник вскрыл методы Рудковской после ссоры детей Плющенко
Семейный конфликт в доме Евгения Плющенко вышел за пределы частных разговоров: продюсер Леонид Дзюник публично выразил недовольство тем, как Яна Рудковская оберегает репутацию своего клана от критики коллег по цеху. Громкий раскол между сыновьями прославленного фигуриста Евгения Плющенко продолжает обрастать скандальными подробностями.

"Люблю и жду": Плющенко размазал старшего сына нежностью после угроз компроматом и грязных обвинений

"Люблю и жду": Плющенко размазал старшего сына нежностью после угроз компроматом и грязных обвинений
Громкий семейный скандал в доме олимпийского чемпиона Евгения Плющенко перешел в фазу открытой войны: старший сын грозит отцу разоблачением, Гном Гномыч кипит от ярости, а сам титулованный фигурист решил нанести неожиданный ответный удар милосердием. Семью прославленного фигуриста Евгения Плющенко сотрясает грандиозный скандал, который грозит превратиться в затяжную медийную битву.

"Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко: средний сын фигуриста публично унизил брата и вскрыл позорную правду

"Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко: средний сын фигуриста публично унизил брата и вскрыл позорную правду
Семейная идиллия прославленного фигуриста Евгения Плющенко с треском рухнула под тяжестью взаимных обид, грязного белья и шокирующих разоблачений. Громкий скандал, разразившийся в доме олимпийского чемпиона, заставил содрогнуться весь светский бомонд.

Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся

Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся
Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской поделился своими предпочтениями в отношении девушек. Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской поделился своими предпочтениями в отношении девушек.

Евгению Плющенко – 43: вспоминаем путь фигуриста к вершине спортивной карьеры

Евгению Плющенко – 43: вспоминаем путь фигуриста к вершине спортивной карьеры
Евгений Плющенко – имя, знакомое каждому поклоннику фигурного катания. Став двукратным олимпийским чемпионом и дважды серебряным призером Олимпийских игр, он завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. Однако его путь к вершинам спорта был полон испытаний и трудностей.

Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания

Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания
Евгений Плющенко поделился своими размышлениями о том, как ему надоедает фигурное катание. Несмотря на свои выдающиеся достижения, включая два олимпийских золота и многочисленные титулы чемпионов мира и Европы, один из самых известных фигуристов в истории осознает, что жизнь не ограничивается лишь спортом. Евгений Плющенко поделился своими размышлениями о том, как ему надоедает фигурное катание.

Рудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоу

Рудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоу
Яна Рудковская и Евгений Плющенко подогревают интерес публики к своим грандиозными ледовыми шоу. Мероприятия обещают стать настоящим событием весны. Супруги активно готовятся к серии выступлений под названием "Сказки в гения Плющенко", которые пройдут в апреле.

Плющенко исполнилось 42: как фигуристу удалось стать иконой в мире российского спорта

Плющенко исполнилось 42: как фигуристу удалось стать иконой в мире российского спорта
Евгений Плющенко – выдающийся фигурист, который сегодня отмечает свой 42-й день рождения. Он стал настоящей иконой в мире фигурного катания и оставил яркий след в истории. Евгений с раннего возраста проявил выдающиеся способности.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения