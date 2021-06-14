"Как они похожи": трогательное видео сыновей Плющенко и Рудковской взорвало Сеть

Дети фигуриста и продюсера быстро растут.

Скоро младшему ребенку продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, Арсению, исполнится девять месяцев. Мальчик быстро растет. У крохи уже вылез первый зубик.

В личном микроблоге старшего брата Арсения, восьмилетнего Александра, появился трогательный ролик. В кадре мальчики наслаждаются общением друг с другом. Саша катает Арсения на коляске.

Пользователи Сети, от видео пришли в восторг. Ролик буквально взорвал "Инстаграм".

"Ты очень классный старший брат🔥", "Прелесть дети😍", "Ути солнышки😍 поздравляю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Как они с Сашей похожи🔥", "Чудесные братики ❤️❤️❤️", "Щечки пухлые)", "Пончик 😍такой 👍👍👍", – отмечают пользователи Сети.

Напомним, в сентябре 2020 года Евгений Плющенко и Яна Рудковская вновь стали мамой и папой. У знаменитостей появился сын Арсений. Малыша чете родила суррогатная мать.