Расплывшуюся по льду Рудковскую закидали помидорами

Продюсер Димы Билана и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская привыкла к критике в свой адрес. На этот раз причиной скандала стал ее наряд.

Рудковскую часто обвиняют в отсутствии вкуса и слишком вычурной манере одеваться. Продюсер не отмалчивается и постоянно заявляет своим хейтерам, что в праве носить то, что ей нравится.

Яна Рудковская активно ведет свой "Инстаграм", делится новостями из жизни своей звездной семьи и дорогими обновками. Наряды продюсера часто становятся причинами негативных комментариев подписчиков.

На этот раз Яна Рудковская поделилась кадрами, на которых она вместе с прославленным мужем и не менее прославленным старшим сыном Сашей (Гном Гномычем – так мальчика называют в соцсетях) вышла на лед Академии Плющенко. Для мероприятия она выбрала пышное черное платье от Chanel, рукава которого были отделаны кружевом. Также на ней были плотные черные колготки. Завершала образ сумочка от Louis Vuitton, амбассадором которого Рудковская являлась в России.

Белым пятном в образе Рудковской стали коньки, которые выделялись на льду. В таком наряде Яна медленно плыла по катку и неумело кружилась, словно расплываясь по льду. Другие члены семьи Яны Рудковской тоже были одеты в черное.

Подписчики продюсера не оценили видео. Они отметили, что на Яне Рудковской все плохо сочетается, да и вообще наряд на ней смотрится вычурно. Некоторые отметили, что в таком платье и с сумочкой вообще опасно выходить на лед, так что образ был подобран не к месту.