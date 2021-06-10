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Шоу-бизнес
Расплывшуюся по льду Рудковскую закидали помидорами

Расплывшуюся по льду Рудковскую закидали помидорами

Продюсер Димы Билана и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская привыкла к критике в свой адрес. На этот раз причиной скандала стал ее наряд.
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Рудковскую часто обвиняют в отсутствии вкуса и слишком вычурной манере одеваться. Продюсер не отмалчивается и постоянно заявляет своим хейтерам, что в праве носить то, что ей нравится.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Яна Рудковская активно ведет свой "Инстаграм", делится новостями из жизни своей звездной семьи и дорогими обновками. Наряды продюсера часто становятся причинами негативных комментариев подписчиков.

На этот раз Яна Рудковская поделилась кадрами, на которых она вместе с прославленным мужем и не менее прославленным старшим сыном Сашей (Гном Гномычем – так мальчика называют в соцсетях) вышла на лед Академии Плющенко. Для мероприятия она выбрала пышное черное платье от Chanel, рукава которого были отделаны кружевом. Также на ней были плотные черные колготки. Завершала образ сумочка от Louis Vuitton, амбассадором которого Рудковская являлась в России.

Белым пятном в образе Рудковской стали коньки, которые выделялись на льду. В таком наряде Яна медленно плыла по катку и неумело кружилась, словно расплываясь по льду. Другие члены семьи Яны Рудковской тоже были одеты в черное.

Подписчики продюсера не оценили видео. Они отметили, что на Яне Рудковской все плохо сочетается, да и вообще наряд на ней смотрится вычурно. Некоторые отметили, что в таком платье и с сумочкой вообще опасно выходить на лед, так что образ был подобран не к месту.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 13:37 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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