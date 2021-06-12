Рудковская показала 8-месячного сына

Сегодня в своих социальных сетях Яна Рудковская поделилась роликом с малолетним сыном. В объемном свитере и вязаных носочках Арсений забавно пытается сделать первые шаги. Мать малыша отметила, что скоро мальчику исполнится девять месяцев, после чего состоится церемония крещения.
Подписчики восторженно отреагировали на публикацию. Одними из первых комментарии написали звездные друзья семьи. Среди них жена рэпера Мота Мария, Татьяна Навка, певица Жасмин, актриса Олеся Судзиловская и многие другие.
В стороне не остались и поклонники Яны Рудковской. Они умилились с видео и пожелали мальчику крепкого здоровья и счастья. Также фолловеры обсудили тему материнства и выдвинули предположения, кто же станет крестными родителями Арсения.
"Поздравляем! Пусть растет здоровым и счастливым", "Какое милое видео! Дай Бог здоровья вашему ангелочку Арсюше!", "Еще пару месяцев и скоро пойдет", – искренне написали пользователи.
Отметим, что Яна Рудковская воспитывает четверых сыновей, двое из которых родились в браке с Евгением Плющенко. Самый младший Арсений появился на свет благодаря суррогатному материнству.
Напомним, что недавно Рудковская опубликовала скандальное видео с коллекцией роскошных автомобилей. За излишнюю роскошь ее осудили даже европейцы.
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