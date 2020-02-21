Постаревшая не по годам Яна Рудковская оправдалась за свой возраст

Яна Рудковская решила расставить точки над i, поскольку устала от пересудов и домыслов. Продюсер призвала блогеров, журналистов и хейтеров прекратить спекуляции на дате ее рождения.

Злопыхатели нередко обвиняют знаменитость в том, что она скрывает истинный возраст. По их мнению, Яна Рудковская выглядит намного старше своих лет. Продюсер уверяет, что родилась в 1975 году. Недоброжелатели уверены, что она скостила себе семь лет.

Звезда посвятила гневный пост в "Инстаграм" сплетням и грязным инсинуациям. Как писали "Дни.ру", Яна Рудковская выложила отрывок из программы двухлетней давности.

Тогда она поучаствовала в шоу Максима Галкина, куда пригласила своих одноклассников и учителей. Те подтвердили, что бизнесвумен окончила школу в 1992 году.

Однако даже после неопровержимого доказательства слухи о том, что светская львица скрывает настоящий возраст, не утихли. Рудковской вновь пришлось оправдываться.

Продюсер рассказала, что родилась в 1975 году в Кустанае и училась в 115-й школе. Затем Яна Рудковская переехала жить в Барнаул, где училась в 69-й и 55-й школах.

Отметим, что Яна Рудковская является излюбленной мишенью хейтеров. Они регулярно чихвостят жену фигуриста Евгения Плющенко не только за возраст, но и за внешний вид – звезде достается за ее стиль.