"Все провалится": катастрофа с Крымским мостом ужаснула народ

Имя инженера-гидрогеолога, профессора Российской академии наук Юрия Медовара приобрело широчайшую известность после того, как он стал гастролировать по украинским СМИ с пугающими пророчествами о судьбе Крымского моста. Для разнообразия поделился он своими доводами и с российскими журналистами.



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