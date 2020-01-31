"Все провалится": катастрофа с Крымским мостом ужаснула народ

В начале строительства Крымского моста украинские журналисты и эксперты выступали с позиций невозможности возведения подобного инженерного сооружения по причинам сложного геологического рельефа. Теперь они же ждут проседания, обрушения и уничтожения законченной переправы все с теми же основаниями.
Юрий Медовар не стал скрывать, что является последовательным противником проекта создания автомобильной и железнодорожной связи Крыма с материковой частью России через Керченский пролив. "Я всегда говорил, что этот мост строить нельзя. Есть такое понятие – геологическая среда. В этом месте сформировалась плохая геологическая среда", – цитирует "Царьград" инженера.
Он утверждает, что по строительным нормам арочный мост в сейсмическом районе можно строить только с основанием на скальных породах. В случае же с Крымским мостом оно оказалось в полутвердых водонасыщенных и опесчаненных глиняных породах, что, по мнению эксперта, практически не оставляет шансов на благополучное будущее сооружения.
Он выразил опасение, что под тяжестью железнодорожных составов мост может просесть, а то и рухнуть. Однако есть опасность, которая угрожает Крымскому мосту вне зависимости от нагрузки. "Это грязевые вулканизмы", – предупредил Юрий Медовар.
Он напомнил, что рядом с переправой находится грязевой вулкан, который просыпается приблизительно раз в 70 лет. "Это будет катастрофа, если он рванет. Наверное, тонна глины выйдет, образуется пустота, и все провалится", – заявил инженер.
Отметим, откровения специалиста вызвали у пользователей Сети настоящий ужас. И пока одни беспокоились, что Крымский мост, может быть, находится под угрозой, тревоги других были связаны с тем, что человек, выступивший с огромным количеством тревожных предсказаний о переправе, ни одно из которых не сбылось, до сих пор считается профессионалом и заслуживающим внимания экспертом.
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