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Суббота 16 марта

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Губернатор Московской области с семьей проголосовал на выборах президента

Губернатор Московской области с семьей проголосовал на выборах президента
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Андрей Воробьев пришёл на участок вместе со своей супругой Екатериной и двумя сыновьями. Глава Подмосковья выразил уверенность, что в будущем процесс голосования продолжит цифровизироваться. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Выборы — это всегда важно. А выборы президента — особенно. Сегодня мы с супругой решили прийти сюда с сыновьями, которые проявляли большую заинтересованность, они знают, что можно голосовать на Госуслугах, а можно вживую. Думаю, что когда они вырастут, то голосование, если и останется «в бумаге», то в очень небольшом количестве. Все будет происходить дистанционно», – подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев также выразил благодарность избирателям и работникам избирательных участков за их работу.

Напомним, что выборы президента проходят три дня и завершатся 17 марта. Ожидается, что более шести миллионов жителей Московской области примут в них участие.

Отметим, что за прозрачностью выборов следят порядка 12 тысяч наблюдателей, а в Одинцове, где голосовал глава Подмосковья, также действует Центр общественного наблюдения.

16 марта 2024, 19:33
Фото: Константин Семенец

Губернатор Подмосковья призвал к порядку на избирательных участках перед президентскими выборами

Губернатор Подмосковья призвал к порядку на избирательных участках перед президентскими выборами
Андрей Воробьев посетил один из участков избирательной комиссии в Королеве, поблагодарив ее работников за проделанную работу и подчеркнул их опытность в организации и проведении голосований на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья. «Свыше 36 тыс.

Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи

Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи
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Воробьев: Подмосковье стало лидером строительства и реконструкции образовательных учреждений в России

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Губернатор Подмосковья рассказал о выходе более 100 новых автобусов на маршруты с начала года

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