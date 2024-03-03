Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко совместно с руководителем "Росмолодежи" Ксенией Разуваевой посмотрел экспозицию Московской области на Всемирном фестивале молодежи, который проходит в первую неделю марта на федеральной территории "Сириус" в Сочи при поддержке нацпроекта "Образование". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Подмосковья.



Отмечается, что на стенде региона Кириенко и Разуваева исполнили народную песню «Белла, Чао!» в сопровождении молодых музыкантов из Италии. В то же время министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья рассказала гостям о концепции экспозиции «Подмосковье – это любовь».

«Здесь большое яркое пространство, где ребята поют, танцуют, обмениваются контактами, дружат. И, наверное, это все соответствует всеобщей тематике фестиваля, потому что он про любовь, про счастье, про что-то доброе и хорошее. Хочется отдельно поблагодарить наших волонтеров, их 90 человек, которые помогают с организацией этого события. Ну и, конечно же, подмосковных участников – 300 человек, которые тоже здесь», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что подмосковная делегация взяла под свое культурное шефство свыше 300 участников из Беларуси, Мадагаскара и Брунея. В рамках программы молодежь рассказывает и знакомит зарубежных гостей с историей, культурой и традициями России.

Добавим, что стенд Подмосковья на фестивале предлагает разнообразные активности, включая современные технологии и народные ремесла, танцы, музыку и образование. Кроме того, посетители экспозиции могут выступить на открытом микрофоне, получить медвежонка или другие подарки за творческие выступления.

Студентка Российского международного олимпийского университета Динки из Шри-Ланки поделилась впечатлениями о стенде, отметив его интерактивность.

«Пространство Подмосковья очень интерактивное. Меня и подругу Юдо из Индии заинтересовала ваша стена с фотографиями, поэтому решили посетить стенд. Когда мы вошли, нас поразило ваше гостеприимство, поэтому с удовольствием присоединились к активностям», – рассказала Динки.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи в Сочи продлится до 7 марта.