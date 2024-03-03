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Воскресенье 3 марта

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Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи

Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи
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Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко совместно с руководителем "Росмолодежи" Ксенией Разуваевой посмотрел экспозицию Московской области на Всемирном фестивале молодежи, который проходит в первую неделю марта на федеральной территории "Сириус" в Сочи при поддержке нацпроекта "Образование". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Подмосковья.

Отмечается, что на стенде региона Кириенко и Разуваева исполнили народную песню «Белла, Чао!» в сопровождении молодых музыкантов из Италии. В то же время министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья рассказала гостям о концепции экспозиции «Подмосковье – это любовь».

«Здесь большое яркое пространство, где ребята поют, танцуют, обмениваются контактами, дружат. И, наверное, это все соответствует всеобщей тематике фестиваля, потому что он про любовь, про счастье, про что-то доброе и хорошее. Хочется отдельно поблагодарить наших волонтеров, их 90 человек, которые помогают с организацией этого события. Ну и, конечно же, подмосковных участников – 300 человек, которые тоже здесь», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что подмосковная делегация взяла под свое культурное шефство свыше 300 участников из Беларуси, Мадагаскара и Брунея. В рамках программы молодежь рассказывает и знакомит зарубежных гостей с историей, культурой и традициями России.

Добавим, что стенд Подмосковья на фестивале предлагает разнообразные активности, включая современные технологии и народные ремесла, танцы, музыку и образование. Кроме того, посетители экспозиции могут выступить на открытом микрофоне, получить медвежонка или другие подарки за творческие выступления.

Студентка Российского международного олимпийского университета Динки из Шри-Ланки поделилась впечатлениями о стенде, отметив его интерактивность.

«Пространство Подмосковья очень интерактивное. Меня и подругу Юдо из Индии заинтересовала ваша стена с фотографиями, поэтому решили посетить стенд. Когда мы вошли, нас поразило ваше гостеприимство, поэтому с удовольствием присоединились к активностям», – рассказала Динки.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи в Сочи продлится до 7 марта.

3 марта 2024, 19:36
Фото пресс-службы правительства Московской области

Воробьев: Подмосковье стало лидером строительства и реконструкции образовательных учреждений в России

Воробьев: Подмосковье стало лидером строительства и реконструкции образовательных учреждений в России
Московскую область наградили за активное развитие образовательной инфраструктуры на международной выставке-форуме "Россия". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. «Я прежде всего хочу поблагодарить нашего Президента и правительство РФ за магистральные проекты в сфере образования – и строительство, и капитальный ремонт.

Жителей Подмосковья предупредили об угрозе новых мошеннических схем

Жителей Подмосковья предупредили об угрозе новых мошеннических схем
В регионе появилась новая схема мошенничества, связанная с фейковым приложением для проверки подлинности банкнот. Преступники через специальное приложение получают полный доступ к личной информации в телефоне потерпевшего. Об этом заявили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья. Мошенническая схема активизировалась после введения в обращение новых банкнот Центробанком России.

Губернатор Подмосковья рассказал о выходе более 100 новых автобусов на маршруты с начала года

Губернатор Подмосковья рассказал о выходе более 100 новых автобусов на маршруты с начала года
С начала года "Мострансавто" вывело более 100 новых автобусов на маршруты в Московской области, власти региона намерены каждый год закупать более 1000 таких транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Подмосковья во время проверки работы Видновского пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП). «Балашиха, Ленинский, Химки, ряд других городских округов требует усиления по подвижному составу.

Свыше 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье получили медали и выплаты

Свыше 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье получили медали и выплаты
Подмосковные ветераны, участвовавшие в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и пережившие блокаду, награждены почетными знаками "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области. При этом ветераны также получили региональную выплату в размере 3 тысячи рублей и федеральную – в размере 50 тысяч рублей, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Жители Подольска начали получать тепло после аварии на котельной

Жители Подольска начали получать тепло после аварии на котельной
В микрорайоне Климовск Подольска уже к вечеру появились тепло и горячая вода, отключенные после гидравлического удара из-за скачка напряжения на теплосетях котельной патронного завода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья. Авария привела к утечкам в нескольких местах, что в свою очередь вызвало ограничение подачи тепла в 173 многоквартирных дома, а также Подольскую областную клиническую больницу.

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