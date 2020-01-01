Новости Крыма
Эксперт ответил на заявление командующего Объединенных сил Незалежной
Россия может не обращать внимания на вердикт суда
Президент Украины плохо ориентируется в крымских реалиях
Президент России призвал отнестись к этому факту с уважением
Он хотел попасть к друзьям
Турецкому лидеру оказалось выгодно держать ситуацию в подвешенном состоянии
С очередным пугающим пророчеством выступил инженер-гидрогеолог Юрий Медовар
Об условиях подобного шага рассказал глава крымского правительства
Попытки Киева привлечь внимание несут в себе угрозу
Соратник Петра Порошенко в очередной раз выставил себя на посмешище