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Крымский мост

Крымский мост
  • Дата рождения: 16 мая 2018
  • Знак зодиака: Телец

Крымский мост - транспортный переход через Керченский пролив. Строительство моста началось после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Автомобильное движение открыл 16 мая 2018 года президент России Владимир Путин. Поезда должны пойти по Крымскому мосту в 2019 году. Мост был построен за рекордно короткие сроки и стал ключевым элементом интеграции полуострова в Российскую Федерацию.

Маршрут моста выбирался из четырех вариантов, при отборе среди которых учитывались протяженность перехода, наличие железнодорожных и автодорожных подъездов к нему с обеих сторон, перспектива удорожания строительства за счет дополнительных транспортных сооружений на подходных участках, а также перспективы развития порта «Кавказ» и железной дороги.

Название для моста выбиралось путем интернет-голосования. Предлагались варианты: Крымский мост, Керченский мост, мост через Керченский пролив, мост Воссоединения. Неофициальным талисманом моста во время его строительства стал кот Мостик, живший на КПП стройки. Рыжий котенок, появился на стройке Крымского моста в 2015 году, благодаря первым охранникам, которые его заметили и подобрали.

В Крыму указали на "проявление сумасшествия и мании величия" русофоба Гордона

В Крыму указали на "проявление сумасшествия и мании величия" русофоба Гордона
Украинский журналист Дмитрий Гордон сделал дерзкое заявление о выдворении россиян с полуострова. Глава Общественной палаты (ОП) полуострова Александр Форманчук отреагировал на слова телеведущего.

"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста

"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Украинцы сообщили об успешном испытании ракеты "Нептун", которая "ликвидирует" Крымский мост. Старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар высмеял намерения ликвидаторов из Незалежной. Эксперт часто предрекает гибель Крымского моста.

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Блогеры обеспокоены событиями на Крымском мосту. По сообщениям местной жительницы, ограничений на проезд по переправе нет. При этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал мост слабым местом региона в борьбе с коронавирусом. Как и по всей стране на полуострове действует режим всеобщей изоляции.

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Власти Крыма из-за распространения коронавируса ввели в регионе режим всеобщей изоляции. Сказались чрезвычайные меры и на работе переправы через Керченский пролив. Сообщается, что за последние сутки полиция не пропустила через Крымский мост 33 автомобиля.  В связи со сложной эпидемиологической обстановкой правоохранительные органы оборудовали на Крымском мосту пропускной пункт.

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Построенная в прошлом году переправа через Керченский пролив улучшила транспортное сообщение Крыма с остальной Россией. В то же время новая дорога сделала регион уязвимее перед пандемией коронавируса. Власти республики признают: Крымский мост стал ахиллесовой пятой в плане защиты полуострова от инфекции.    Переправа улучшила транспортную доступность региона, но в связи с коронавирусной инфекцией создала новые проблемы.

У Крымского моста нашли мужскую голову: подробности случившегося

У Крымского моста нашли мужскую голову: подробности случившегося
При строительстве переправы через Керченский пролив было сделано немало удивительных, а порой и пугающих находок: античные скульптуры, снаряды времен Великой Отечественной и даже мужская голова. Специалисты рассказали об открытии. О находке сообщили российские и американские ученые.

"Тут плакать надо": маршрут поездов через Крымский мост добил россиян

"Тут плакать надо": маршрут поездов через Крымский мост добил россиян
Запуск поездов "Таврия" по новым маршрутам через Крымский мост обрадовал не всех. Как и прежде, многим россиянам, чтобы добраться на полуостров, придется пользоваться самолетами. В скором времени в Крым начнут ходить поезда из Мурманска.

"Как для гномов": россияне недовольны поездами через Крымский мост

"Как для гномов": россияне недовольны поездами через Крымский мост
Отзывы россиян о поездах через Крымский мост неоднозначные. Большинство пассажиров довольны поездкой и качеством обслуживания, но есть те, кто высказывает претензии. У людей есть замечания к удобству поездов "Таврия".  Впечатлениями о путешествии через Крымский мост пассажиры активно делятся в социальных сетях.

"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост

"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россияне активно раскупают билеты на новые крымские поезда. Наиболее востребованным оказался маршрут Москва – Севастополь. Но есть и те, кто принципиально не хочет пользоваться поездами через Крымский мост. Какие претензии предъявляют люди?  О новых железнодорожных маршрутах компания-перевозчик объявила 20 февраля.

"Люди должны это видеть": появились засекреченные изображения Крымского моста

"Люди должны это видеть": появились засекреченные изображения Крымского моста
На публичное обозрение выставлены ранее неизвестные широкой публике изображения переправы через Керченский пролив. Событие вызвало широкий общественный резонанс: Крымский мост представлен совершенно в другом, непривычном виде.  Посмотреть на переправу по-новому позволит выставка, открывшаяся в Крыму.

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