Крымский мост

Крымский мост - транспортный переход через Керченский пролив. Строительство моста началось после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Автомобильное движение открыл 16 мая 2018 года президент России Владимир Путин. Поезда должны пойти по Крымскому мосту в 2019 году. Мост был построен за рекордно короткие сроки и стал ключевым элементом интеграции полуострова в Российскую Федерацию.

Маршрут моста выбирался из четырех вариантов, при отборе среди которых учитывались протяженность перехода, наличие железнодорожных и автодорожных подъездов к нему с обеих сторон, перспектива удорожания строительства за счет дополнительных транспортных сооружений на подходных участках, а также перспективы развития порта «Кавказ» и железной дороги.

Название для моста выбиралось путем интернет-голосования. Предлагались варианты: Крымский мост, Керченский мост, мост через Керченский пролив, мост Воссоединения. Неофициальным талисманом моста во время его строительства стал кот Мостик, живший на КПП стройки. Рыжий котенок, появился на стройке Крымского моста в 2015 году, благодаря первым охранникам, которые его заметили и подобрали.