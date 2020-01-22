"Так быть не должно": люди заметили странности с Крымским мостом

Каких только баек про переправу через Керченский пролив не
придумали всевозможные "доброжелатели" за последние несколько лет.
Особенно в сочинении небылиц про Крымский мост преуспели украинцы.
Вряд ли можно перечислить все мифы, которыми пропагандисты из Незалежной пичкали собственный народ. Крымский мост строится в неправильном месте, его уничтожат землетрясения, грязевые вулканы, оползни. Разве что про инопланетян не вспомнили.
После успешного запуска автомобильной части переправы разнузданные критики умолкли. Все ожидали, что они активизируются с запуском железной дороги. Но произошло удивительное: поезда запустили, а сочинители мифов почему-то отмалчиваются.
Конечно, язвительные публикации о Крымском мосте появляются в украинских СМИ и сейчас. Но текущий масштаб информационной кампании против переправы не идет ни в какое сравнение с событиями 2018 года, когда открывали автомобильную часть переправы.
На нехарактерное молчание украинских пропагандистов и доморощенных "экспертов" обратили внимание пользователи Сети. "С Крымским мостом происходит странное. Поезда запустили, а воплей о том, что он скоро обвалится, нет", – пишет пользователь "Твиттер" с ником "Кремлевский Связной".
Молчание ангажированных украинских СМИ и блогеров комментатор назвал удивительным. "Украинские диванные эксперты, где же ваши авторитетные мнения?) Так быть не должно, а ну-ка, клавиатуры в руки – и вперед, в окопы борьбы с "москальской агрессией", – иронизирует пользователь.
Железная дорога через Крымский мост была открыта 23 декабря. Сейчас поезда связывают полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом. К летнему сезону ожидается открытие других направлений.
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