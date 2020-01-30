"Вы там с ума сошли?": обслуживание в поезде через Крымский мост вызвало шок

Свои отзывы о поездке пассажиры часто оставляют в социальных
сетях. Впечатлениями на официальной странице поезда "Таврия" в
соцсети "ВКонтакте" поделился и пользователь Серега В. Он высказал
претензии к сервису в вагоне-ресторане.
"Я плачу 11000 не за то, чтобы с ужином мне приносили пластмассовые вилочки. Вы там с ума, что ли, сошли? После этого вопроса металлические приборы принесли", – поделился впечатлениями недовольный пассажир поезда через Крымский мост.
Судя по его словам, ездил в "Таврии" он неоднократно. Однако раньше столовые приборы из пластмассы ему никогда не приносили. "Если уж ставите цены в своих вагонах-ресторанах на уровень хороших московских ресторанов, то работайте на высшем уровне, а не как попало", – возмутился мужчина.
Ранее пассажиры уже высказывали претензии к поездам через Крымский мост. Некоторые жалуются на отсутствие откидных сидений в купейных вагонах. Ими могли бы пользоваться те, кто не спит ночью, уверены пользователи Сети.
Есть вопросы у россиян и к ценам на билеты. Стоимость начинается от 3,5 тысячи рублей, а чтобы увидеть Крымский мост из окна вагона повышенной комфортности, придется заплатить более 11 тысяч рублей. За эти деньги можно купить билет на самолет, который летит до Крыма два-три часа.
Железнодорожное сообщение через Крымский мост открылось 23 декабря. Сейчас через Керченский пролив курсируют поезда из Санкт-Петербурга до Севастополя и из Москвы до Симферополя. К началу курортного сезона планируется открытие новых направлений.
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