"Вы там с ума сошли?": обслуживание в поезде через Крымский мост вызвало шок

Отзывы о поездах "Таврия" через Крымский мост в основном положительные. Люди делятся позитивными эмоциями от поездки и ждут открытия новых маршрутов. Но есть и недовольные.



Свои отзывы о поездке пассажиры часто оставляют в социальных сетях. Впечатлениями на официальной странице поезда "Таврия" в соцсети "ВКонтакте" поделился и пользователь Серега В. Он высказал претензии к сервису в вагоне-ресторане.



"Я плачу 11000 не за то, чтобы с ужином мне приносили пластмассовые вилочки. Вы там с ума, что ли, сошли? После этого вопроса металлические приборы принесли", – поделился впечатлениями недовольный пассажир поезда через Крымский мост.

Судя по его словам, ездил в "Таврии" он неоднократно. Однако раньше столовые приборы из пластмассы ему никогда не приносили. "Если уж ставите цены в своих вагонах-ресторанах на уровень хороших московских ресторанов, то работайте на высшем уровне, а не как попало", – возмутился мужчина.

Ранее пассажиры уже высказывали претензии к поездам через Крымский мост. Некоторые жалуются на отсутствие откидных сидений в купейных вагонах. Ими могли бы пользоваться те, кто не спит ночью, уверены пользователи Сети.

Есть вопросы у россиян и к ценам на билеты. Стоимость начинается от 3,5 тысячи рублей, а чтобы увидеть Крымский мост из окна вагона повышенной комфортности, придется заплатить более 11 тысяч рублей. За эти деньги можно купить билет на самолет, который летит до Крыма два-три часа.

Железнодорожное сообщение через Крымский мост открылось 23 декабря. Сейчас через Керченский пролив курсируют поезда из Санкт-Петербурга до Севастополя и из Москвы до Симферополя. К началу курортного сезона планируется открытие новых направлений.