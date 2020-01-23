"Ждать недолго": над Крымским мостом нависла страшная угроза

В прошлом году сейсмическая активность в районе Крымского
моста была гораздо ниже, чем в 2018-м, сообщил российский ученый Юрий Вольфман. Количество зарегистрированных землетрясений уменьшилось со 100 до 85, уточнил он.
Природную стихию люди практически не ощущали: сила землетрясений не превышала трех баллов. Одно из них произошло в 40 километрах от Феодосии – заметили его лишь жители верхних этажей многоэтажек, отметил Вольфман в беседе с "Интерфаксом".
Ученый напомнил, что полуостров является зоной повышенной сейсмической активности. Он не исключил сильных землетрясений в регионе.
Может ли природная стихия повлиять на Крымский мост? Некоторые пользователи Сети стали пересказывать тезисы украинской пропаганды. Дескать, переправа не имеет прочного основания и стоит над разломом. "Ждать недолго!" – написал один из комментаторов.
Однако было бы глупо думать, что инженеры не учитывали сейсмическую активность при проектировании Крымского моста. Это крепкое и надежное сооружение может выдержать даже девятибалльное землетрясение. На мосту установлены специальные устройства – шок-трансмиттеры, обеспечивающие устойчивость конструкции к любым колебаниям.
Строительство Крымского моста завершилось в конце 2019 года. 23 декабря была запущена железнодорожная часть переправы. Сейчас поезда ездят от Санкт-Петербурга до Севастополя и от Москвы до Симферополя.
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