Будут бомбить? Американцы направили авиацию к Крымскому мосту

Американцы направили к Крымскому мосту стратегический
беспилотник Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки Boeing. По данным
сервиса Plane Radar, летательные аппараты приблизились к границам воздушного
пространства России и взяли курс на Керченский пролив.
Но до Крымского моста беспилотник и самолет-разведчик не долетели. Максимально приблизившись к границе, они развернулись.
Мотивы американцев остаются неизвестными. Между тем, сообщает портал Avia.pro, у западной части Крыма был замечен еще один Boeing ВВС США. "Что, возможно, указывает на попытку проведения полномасштабной разведки у южных границ страны", – отмечает портал Avia.pro.
Это далеко не первый случай, когда американские ВВС проявляют активность в районе Керченского пролива. Так, самолеты радиоэлектронной разведки обнаружили недалеко от Крымского моста в марте прошлого года. А в 2018 году над Черным морем заметили самолет-разведчик Lockheed P-3 Orion. В числе его функций – обеспечение связи с атомными подводными лодками.
Скорее всего, американцы ограничатся разведкой. Но учитывая импульсивность и агрессивность Вашингтона в вопросах внешней политики, эскалации ситуации в Керченском проливе допустить нельзя.
К тому же в США уже звучали призывы к уничтожению Крымского моста. Так, в мае 2018 года, вскоре после открытия автомобильной части переправы, журналист американского издания The Washington Examiner Том Роган предложил нанести по ней удар.
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