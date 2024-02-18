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Воробьев: Подмосковье стало лидером строительства и реконструкции образовательных учреждений в России

Воробьев: Подмосковье стало лидером строительства и реконструкции образовательных учреждений в России
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Московскую область наградили за активное развитие образовательной инфраструктуры на международной выставке-форуме "Россия". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

«Я прежде всего хочу поблагодарить нашего Президента и правительство РФ за магистральные проекты в сфере образования – и строительство, и капитальный ремонт. Эта задача гораздо успешнее реализуется именно совместными усилиями. И вторая ключевая задача – качество образования. В Подмосковье каждый год в школы приходит на 40 тысяч детей больше. В Московской области более 50 тысяч учителей. Мы дорожим каждым из них, но также активно занимаемся привлечением новых кадров», – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время награждения.

Как говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в этом году в регионе образование получают более миллиона детей, и при этом за последние 10 лет здесь ввели в эксплуатацию 236 школ. В этом году в плане стоит еще 44 объекта. Акцент сейчас делается на возведении крупных школ, например, в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Она рассчитана на 2200 учеников.

Благодаря программе капитального ремонта в 2022-2023 годах в Подмосковье обновили 130 школ, около 40 детских садов и более 10 колледжей. План на ближайшие три года включает более 140 школ, 50 детских садов и 16 колледжей. Также при поддержке президента России в регионе создали три образовательных кластера, поделились в пресс-службе правительства Московской области.

Стоит также отметить, что в прошлом году 125 учеников из Подмосковья стали победителями международных олимпиад, а во всероссийской олимпиаде подмосковные школьники суммарно получили 375 дипломов. Что касается педагогов, то для привлечения квалифицированных кадров в сферу образования в регионе действуют различные программы поддержки, такие как «Социальная ипотека» и «Земский учитель».

При этом важным направлением развития образования является подготовка квалифицированных инженерных и технических кадров. По программе «Профессионалитет» в Подмосковье уже занимаются 75 тысяч студентов. Каждый по ней год выпускается 20 тысяч человек, 85% из которых трудоустроены по специальности.

В дополнение к этому, колледжи Подмосковья заключают договоры с работодателями для проведения практики на производстве, обеспечивая таким образом подготовку кадров на соответствующем уровне.

18 февраля 2024, 18:51
Фото: Сергей Хакимов

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