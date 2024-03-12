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Вторник 12 марта

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Губернатор Подмосковья призвал к порядку на избирательных участках перед президентскими выборами

Губернатор Подмосковья призвал к порядку на избирательных участках перед президентскими выборами
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Андрей Воробьев посетил один из участков избирательной комиссии в Королеве, поблагодарив ее работников за проделанную работу и подчеркнул их опытность в организации и проведении голосований на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

«Свыше 36 тыс. человек в Подмосковье будут работать трое суток, а то и больше. Я сегодня здесь, чтобы убедиться, что все готово. Традиционно в комиссии у нас люди благородных профессий, спасибо вам за выдержку, разъяснения, за улыбку. Для нас очень важно, чтобы на каждом избирательном участке была дисциплина, порядок и легитимность», – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В свою очередь председатель УИК No1054 Анна-Мария Вакарь сообщила, что в президентских выборах на участках в Подмосковье принять участие хотят даже космонавты – посредством голосования через доверенных лиц.

Кроме того, на участке No1638 губернатору Подмосковья доложили о полной готовности к выборам. Подготовка идет слаженно, заверили там.

Отмечается, что более 844,6 тыс. подмосковных избирателей подали заявления на дистанционное голосование. Из них почти 22,4 тыс. – это жители Королева.

Андрей Воробьев выразил благодарность членам УИК, а также напомнил о начале акции «Неделя добрых дел», организованной волонтерами и школьниками.

12 марта 2024, 22:06
Фото: пресс-служба правительства Московской области

Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи

Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи
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Свыше 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье получили медали и выплаты
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