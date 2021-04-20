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Политика
Карбалевич об обещании Лукашенко принять важнейшее за 25 лет решение: Будет усиление репрессий

Карбалевич об обещании Лукашенко принять важнейшее за 25 лет решение: Будет усиление репрессий

Политолог Валерий Карбалевич заявил, что в Белоруссии может появиться упрощенное "правосудие". Подобный прецедент был в эпоху Сталина.
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Александр Лукашенко стремительно превращает Белоруссию в рудимент советской диктатуры, считают многие политологи. Сейчас общественность всерьез обсуждает историю с подготовкой покушения на Батьку, будто на дворе 37-й год.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Во время недавнего субботника белорусский президент объявил, что принял одно из важнейших за четверть века решений. Лукашенко обещал подробней рассказать об этом в скором времени.

Политолог Валерий Карбалевич объяснил, что на самом деле стоит за громкими словами Батьки. Эксперт сообщил, что в сложившихся обстоятельствах ждать от последнего диктатора Европы послаблений или оттепели точно не стоит.

Политолог предположил, что декрет может быть направлен в сторону усиления репрессий. Речь идет об упрощенном варианте правосудия, при котором можно оперативно выносить приговоры людям, заподозренным в покушениях на представителей власти.

Подобное уже было в самые тревожные времена СССР. Людей обвиняли в терроризме за преступления против советской власти. Карбалевич не исключил, что подобное повторится в Белоруссии, поскольку в республике есть почва для движения в данном направлении.

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Фото: president.gov.by
Автор: 20 апреля 2021, 08:44 Источник: Белорусский партизан ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

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