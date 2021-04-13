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Политолог Усов заявил о готовности властей Белоруссии развязать войну против общества: Свободомыслие опасно

Политолог Усов заявил о готовности властей Белоруссии развязать войну против общества: Свободомыслие опасно

Политолог Павел Усов заявил, что власти Белоруссии готовятся объявить войну против народа.
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Эксперт отметил, что режим президента республики Александра Лукашенко использует "тактику выжженой земли". По прогнозам Усова, уже к лету власти Белоруссии постараются "задавить и заткнуть" все, что представляет собой политическую альтернативу.

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Аналитик рассказал, что раньше оппозиция хоть и раздражала режим, но была важна для манипуляций с Западом. Сегодня же необходимость в подобных играх отпала. На своей странице в социальной сети "Фейсбук" Усов подчеркнул, что свободомыслие в Белоруссии опасно.

Власти собираются объявить войну народу, уверен эксперт. Режим готовится окончательно зачистить все политическое и информационное пространство. Политолог считает, что партиям и СМИ предложат присоединиться к тем, кто участвует в терроре. В противном случае они все будут уничтожены.

"Наступила завершающая стадия в "эволюции" белорусского аворитаризма", – заключил Усов.

Обстановка в Белоруссии накалилась в августе прошлого года. Оппозиция обвинила президента Александра Лукашенко в подтасовке результатов голосования. По всей республике прокатилась волна протестов, в крупных городах прошли жесткие задержания демонстрантов: пострадали сотни.

Лукашенко пригрозил всем организаторам митингов расправой. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.

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Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 15:51 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
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