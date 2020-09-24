Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

По данным ГУВД Мингорисполкома, на акциях протеста 23 сентября были задержаны десятки человек. В целом по стране силовики отправили в автозак больше 100 граждан. Точное количество задержанных пока неизвестно.
Телеграм-канал NEXTA Live публиковал множество видеороликов, на которых ОМОН применял против протестующих водометы с краской, светошумные гранаты, слезоточивый газ и оружие. Также силовики жестоко избивали людей. Как результат – огромное количество пострадавших.
Требования у белорусов не изменились. Они хотят, чтобы Александр Лукашенко покинул президентский пост. Протестующие убеждены в том, что на выборах 9 августа победила Светлана Тихановская.
В ближайшие дни в Белоруссии ожидаются забастовки. Многие сотрудники государственных предприятий отказываются выполнять работу, пока требования народа не будут выполнены.
Тем временем все больше стран отказываются признавать легитимность Лукашенко. В фальсификации выборов в республике убеждены Литва, Латвия, Эстония, Германия, Чехия, Словакия, Дания и Польша.
По мнению Евросоюза, инаугурация Александра Григорьевича лишь усугубила ситуацию. Лукашенко призывают к диалогу с народом и организовать новые, честные выборы.
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