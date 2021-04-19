Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Понедельник
19 апреля
Лента новостей
10:26
"Порадовалась за Любочку": Толкалина с огромным животом всполошила народ
10:25
"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину
10:19
Он любил Россию: умершего в Париже 72-летнего Арнольда решили похоронить на Новодевичьем кладбище
10:01
Какие штрафы ждут дачников в 2021 году
09:58
Разыскивала даже мать: исчезнувшая звезда "Дома-2" впервые вышла на связь
09:51
"Выносили друг другу мозги": Тарасов смешал с грязью брак с Бузовой
09:46
В Петербурге женщина напала с ножом на сына
09:34
Оставлю девочку себе: Повалий обнаружила у порога дома подкидыша
09:07
Кому повысят пенсии в России с 1 мая
09:06
Не узнал близкого человека: произошедшее в эфире "Маски" сразило Киркорова наповал
08:58
Политолог Усов о деструктивных планах Лукашенко: Решил уйти из истории, спалив до тла страну
08:33
В России подорожали курица и яйца
08:29
Удалили почку: онкобольной Пресняков откровенно о тяжелом состоянии
06:01
"Дай бог уже ребеночка!": Полуголую Каменских пристыдили за бездетность
04:05
Максим Галкин раскрыл секрет эпатажной Жанны Агузаровой
02:09
"Он живет в Европе": обеспеченный ухажер Решетовой вышел из тени
00:05
"Решила резать": Седокова оказалась на операционном столе
22:04
"Вся страна знает": Успенская поделилась болью на популярном шоу
20:02
"Хочется поменять облик": Заворотнюк решилась на кардинальные перемены
18:01
"Бульканье – и ни одного ответа": Лукашенко о реакции Байдена на вопрос Путина о покушении
18:00
"Ее бы в президенты!": Плетнева оценила бешеную актуальность Бузовой
17:51
Стас Садальский влепил пощечину онкобольному Юрию Николаеву
17:43
Ковальчук сбежала из Испании: В России, как в раю
17:33
В Британии до смерти затравили известного хореографа
17:25
Под Краснодаром полицейский на ВАЗ влетел в Mercedes
17:24
Певица Валерия заинтриговала поклонников шоу "Маска"
17:16
"Сердце разрывается!": Джанабаева показала новорожденное дитя от Меладзе
17:04
"На кону безопасность Европы": россиянам хотят запретить въезд в страны ЕС
16:43
Елизавета II заставила рыдать многочисленную аудиторию
16:30
"20 лет жила под крылом": Звезда "Беспринципных" объявила о связи с Табаковым
16:17
"Ужас, докатились": на Петрова вылили ушат помоев из-за новой роли
15:49
"Уже родила": 47-летняя Голубкина выложила фото с младенцем
15:21
"Порой не хватает на еду": Хоркина заговорила о низкой пенсии
14:56
"Имеем право": Пересильд дала сдачи раздраженным зрителям "Угрюм-реки"
14:19
Филипп Киркоров обнародовал шокирующее видео в "Инстаграм"
14:06
"Один в один!": Скопировавший Ротару мужчина заменил певицу
13:43
Удалили три позвонка: Шуфутинский оказался на грани жизни и смерти
13:41
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
13:06
На Камчатке на соревнованиях погиб лыжник
13:01
В Ростовской области в ДТП погибли пять детей
12:47
"Проблемы со здоровьем": Юрий Антонов раскрыл причину своего заточения
12:43
Герой убил женщину и умер сам
12:15
Чехия выдворяет 18 сотрудников посольства России – подробности скандала
11:40
Ваенга обнародовала уникальные факты о своем происхождении
11:00
Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак
10:53
Серьезная проблема: лучшие врачи спасают Данилко от загадочной болезни
10:47
Смертельная опасность: Тимати едва не разбился на шоу "Холостяк"
09:31
Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко
08:10
"Берегите себя!": Замученную пассию Виторгана сравнили с мертвой принцессой
06:38
"Одета как чемодан": нелепо вырядившуюся Рудковскую крепко приложили
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак
Лукашенко объявил о принятии важнейшего решения за 25 лет: Это будет очень серьезно
Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко
"Имеем право": Пересильд дала сдачи раздраженным зрителям "Угрюм-реки"
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
Стас Садальский влепил пощечину онкобольному Юрию Николаеву
Политика
Политолог Усов о деструктивных планах Лукашенко: Решил уйти из истории, спалив до тла страну

Политолог Усов о деструктивных планах Лукашенко: Решил уйти из истории, спалив до тла страну

Лукашенко готов принять решения, которые выйдет боком для Белоруссии. К такому выводу пришел политолог Павел Усов.
прочитано 809 раз

Александр Лукашенко доказал, что готов пойти на многое, чтобы удержать власть в ежовых рукавицах. Цена протеста стала слишком высока, а коллективный Запад не хочет идти на существенные риски и вступать в серьезную конфронтацию с политиком.

ПО ТЕМЕ

Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко

Лукашенко объявил о принятии важнейшего решения за 25 лет: Это будет очень серьезно

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политолог Павел Усов опасается того, что в голове Батьки могут зреть планы, которые неминуемо приведут к краху государственной системы. Среди них на первом месте стоит возможная отмена выборов, считает эксперт.

Кроме того, Лукашенко не посчитает лишним выдворить из страны всех "экстремистов" и "террористов". За этим, вероятно, последует создание массовой государственной партии.

Что касается сотрудничества с Россией, то, по мнению Усова, последний диктатор Европы может дать зеленый свет на размещение российской военной базы в Белоруссии. Специалист убежден, что такая система станет крайне хрупкой и развалится еще при жизни Александра Григорьевича.

Усов выразил предположение, что Лукашенко решил уйти из истории, спалив до тла страну. Как выражалась в свое время маркиза де Помпадур, после меня хоть потоп.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: president.gov.by
Автор: 19 апреля 2021, 08:58 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость696368
Пожаловаться Ответить
Гость686898
Усов! У врача давно был?
Это тебе врач нужен, если до сих пор ничего не дошло.
Гость686898
Пожаловаться Ответить
Усов! У врача давно был?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак

Поклонники обратились к Сергею

Шоу-бизнес

"20 лет жила под крылом": Звезда "Беспринципных" объявила о связи с Табаковым

Всплыла правда о режиссере
Шоу-бизнес

Певица Валерия заинтриговала поклонников шоу "Маска"

Артистка была шокирована очередным выпуском
Шоу-бизнес

Удалили три позвонка: Шуфутинский оказался на грани жизни и смерти

Врачи едва спасли музыканта

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+